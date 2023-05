అది చాలా పెద్ద తప్పు.. అంబటి రాయుడికి అన్యాయం చేశారు: కుంబ్లే

భారత మాజీ క్రికెటర్‌, చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ స్టార్‌ ఆటగాడు అంబటి రాయుడు ఐపీఎల్‌కు గుడ్‌బై చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. ఐపీఎల్‌-2023 ఫైనల్‌ అనంతరం తన ఐపీఎల్‌ కెరీర్‌కు రాయుడు ముగింపు పలికాడు. కాగా ఐపీఎల్‌లో రాయుడు ఆరు టైటిల్‌లను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. మూడు టైటిల్స్‌ ముంబై ఇండియన్స్‌ తరపున సాధించగా.. మరో మూడు టైటిల్స్‌ సీఎస్‌కే తరపున గెలుచుకున్నాడు.

ఇక ఐపీఎల్‌ విషయాన్ని పక్కన పెడితే.. రాయుడి వంటి అద్భుతమైన టాలెంట్‌ ఉన్న ఆటగాడికి బీసీసీఐ మాత్రం అన్యాయం ​చేసిందనే చెప్పుకోవాలి. భారత్ తరపున రాయుడు కేవలం 55 వన్డేలు, ఆరు టీ20లు మాత్రమే ఆడాడు. 2018-19 మధ్య కాలంలో భారత జట్టులో నాలుగో స్థానంలో సరైన ఆటగాడు లేని లోటు సృష్టంగా కన్పించింది.

Throw back to an india -A game which was almost 2 decades ago.. when you see that 99% of the guys you have played with are either commentators, coaches,mentors and some politicians..you realise that it’s been quite a journey but the end is near.. 😂 pic.twitter.com/qm7iX7HCrV

— ATR (@RayuduAmbati) May 3, 2023