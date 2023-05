IPL 2023- Ambati Rayudu: ‘‘అవును.. ఐపీఎల్‌ కెరీర్‌ అద్భుతంగా ముగిసింది. ఇంతకంటే నాకింకేం కావాలి. అసలు ఇది నమ్మశక్యంగా లేదు. ఇది నిజంగా అదృష్టమనే చెప్పాలి’’ అని టీమిండియా మాజీ బ్యాటర్‌, చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ ఆటగాడు అంబటి రాయుడు హర్షం వ్యక్తం చేశాడు.

కాగా 2010లో ముంబై ఇండియన్స్ తరఫున.. ఐపీఎల్‌లో అరంగేట్రం చేసిన తెలుగు క్రికెటర్‌ అంబటి రాయుడు.. తర్వాత చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్‌కు మారాడు. ముంబై ట్రోఫీ గెలిచిన మూడు సందర్భాల్లో ఆ జట్టులో కీలక సభ్యుడిగా ఉన్న రాయుడు.. మొత్తంగా ఆరో టైటిల్‌తో తన ఐపీఎల్‌ కెరీర్‌ ముగించాడు.

2 great teams mi nd csk,204 matches,14 seasons,11 playoffs,8 finals,5 trophies.hopefully 6th tonight. It’s been quite a journey.I have decided that tonight’s final is going to be my last game in the Ipl.i truly hav enjoyed playing this great tournament.Thank u all. No u turn 😂🙏

చెన్నై ఐదోసారి.. రాయుడు ఖాతాలో ఆరు

ఐపీఎల్‌-2023 ఫైనల్‌కు ముందు తాను క్యాష్‌ రిచ్‌ లీగ్‌కు గుడ్‌ బై చెప్పనున్నట్లు అంబటి రాయుడు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. కాగా చెన్నై- గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ మధ్య మే 28న జరగాల్సిన మ్యాచ్‌ వర్షం కారణంగా రిజర్వ్‌డేకు మారింది. ఈ క్రమంలో సోమవారం అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా జరిగిన ఫైనల్లో గుజరాత్‌ను ఓడించి చెన్నై ఐదోసారి చాంపియన్‌గా అవతరించింది.

ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటి వరకు ఐదుసార్లు చాంపియన్‌ జట్టులో సభ్యుడిగా ఉన్న అంబటి రాయుడు ఖాతాలో మరో టైటిల్‌ చేరింది. దీంతో రాయుడు ఉద్వేగానికి లోనయ్యాడు. తనకు ఇంతకంటే గొప్ప బహుమతి ఏదీ ఉండదని వ్యాఖ్యానించాడు.

In life and sport ups and downs are a constant part. We need to be positive and keeping working hard and things will turn around.. results are not always a measure of our effort. So always keeping smiling and enjoy the process.. pic.twitter.com/1AYAALkGBM

— ATR (@RayuduAmbati) April 28, 2023