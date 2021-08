అభిమాన హీరోని కలుసుకున్న నీరజ్‌ చోప్రా

ముంబై: టోక్యో ఒలింపిక్స్‌ స్వర్ణ పతక విజేత నీరజ్‌ చోప్రా బుధవారం తన అభిమాన హీరో రణ్‌దీప్‌ హుడాని పుణేలోని ఆర్మీ స్పోర్ట్స్‌ ఇనిస్టిట్యూట్‌లో కలుసుకున్నాడు. ఈ సందర్భంగా వారిద్దరూ కలిసి దిగిన ఫొటోను రణ్‌దీప్‌ హుడా తన ఇన్‌స్టా ఖాతాలో షేర్‌ చేస్తూ.. నీరజ్‌ను ఆకాశానికెత్తాడు. కాగా, నీరజ్‌2018 ఆసియా క్రీడల్లో విజయం సాధించిన అనంతరం మీ బయోపిక్‌లో ఏ హీరో నటిస్తే బాగుంటుందని మీడియా ప్రశ్నించగా.. రణ్‌దీప్‌ హుడా అయితే బాగుంటుందని చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. నీరజ్‌, హూడా ఇద్దరూ హర్యానా రాష్ట్రానికే చెందిన వారే కావడం, అలాగే ఇద్దరికీ క్రీడలంటే అమితమైన ఆసక్తి ఉండడంతో వారి మధ్య స్నేహం బలపడింది.

Where does one go from the top? Very few face this question and even fewer have the answers. Upon meeting you, I deeply feel that you do brother @Neeraj_chopra1 🤗 pic.twitter.com/C4SUGbJdEb

— Randeep Hooda (@RandeepHooda) August 25, 2021