న్యూఢిలీ​: టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో భారత్‌ తరఫున జావెలిన్ త్రో విభాగంలో బంగారు పతకం సాధించి రాత్రికిరాత్రి హీరోగా మారిపోయిన నీరజ్ చోప్రా.. గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూ సందర్భంగా ప్రస్తావించిన విషయం ఒకటి సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. 2018 ఆసియా క్రీడలు ముగిసిన అనంతరం ఓ జాతీయ మీడియాకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో నీరజ్‌ చోప్రా మాట్లాడుతూ.. నా బయోపిక్‌ తీయాలనే ప్రతిపాదన గొప్ప అనుభూతిని కలిగిస్తోంది. ఒక వేళ ఇది సాధ్యపడితే.. అందులో మా రాష్ట్రానికి(హరియాణా) చెందిన బాలీవుడ్ నటుడు రణ్‌దీప్‌ హుడా లేదా బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ యాక్టర్‌ అక్షయ్‌ కుమార్‌‌లలో ఎవరు నటించినా బాగుంటుందంటూ చెప్పుకొచ్చాడు.

It’s a GOLD 🥇Heartiest Congratulations @Neeraj_chopra1 on creating history. You’re responsible for a billion tears of joy! Well done #NeerajChopra! #Tokyo2020 pic.twitter.com/EQToUJ6j6C

— Akshay Kumar (@akshaykumar) August 7, 2021