ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా ఉప్పల్‌ వేదికగా చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌తో మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ ఆటగాడు అభిషేక్‌ శర్మ మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. 166 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌కు అభిషేక్‌ శర్మ అద్బుతమైన ఆరంభాన్ని ఇచ్చాడు. ఓపెనర్‌గా వచ్చిన అభిషేక్‌.. సీఎస్‌కే పేసర్లను ఊచకోత కోశాడు.

క్రీజులో ఉన్నంత సేపు అభిషేక్‌ బౌండరీల వర్షం కురిపించాడు. ముఖ్యంగా సీఎస్‌కే యువ పేసర్‌ ముఖేష్‌ చౌదరికి అభిషేక్‌ చుక్కలు చూపించాడు. ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ ఇన్నింగ్స్‌ 2వ ఓవర్‌ వేసిన ముఖేష్‌ చౌదరి బౌలింగ్‌లో అభిషేక్‌.. 3 సిక్స్‌లు, రెండు ఫోర్లతో 27 పరుగులు రాబట్టాడు.

ఈ మ్యాచ్‌లో కేవలం 12 బంతులు మాత్రమే ఎదుర్కొన్న అభిషేక్‌.. 3 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లతో 37 పరుగులు చేశాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్‌కు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Abhishek Sharma departs for 37 but he's got @SunRisers off to a stunning start 🔥🚀

April 5, 2024