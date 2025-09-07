 పెనమలూరులో టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బోడె ప్రసాద్‌ అరాచకం | Tdp Mla Bode Prasad Followers In Rowdyism In Penamaluru | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పెనమలూరులో టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బోడె ప్రసాద్‌ అరాచకం

Sep 7 2025 1:43 PM | Updated on Sep 7 2025 2:03 PM

Tdp Mla Bode Prasad Followers In Rowdyism In Penamaluru

సాక్షి, కృష్ణా జిల్లా: పెనమలూరు మండలం పోరంకిలో టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బోడె ప్రసాద్‌ అరాచకానికి దిగారు. వృద్ధ దంపతుల స్థలంపై ఎమ్మెల్యే కన్నేశారు. వృద్ద దంపతులకు నాదెళ్ల భానుతో కొంతకాలం సరిహద్దు వివాదం సాగుతోంది. సంబంధం లేకపోయినా స్థల వివాదంలో ఎమ్మెల్యే తలదూర్చారు. బోడె ప్రసాద్‌ తీరుపై వృద్ధ దంపతులు మండిపడుతున్నారు. పోలీసుల అండతో ఎమ్మెల్యే అనుచరులు.. అక్రమంగా గోడకట్టించారు. 10  రోజుల క్రితం స్థలంలో ఎమ్మెల్యే అనుచరులు మొక్కలు నాటారు.

‘‘పోరంకిలో మేం ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి నివాసముంటున్నాం. నాదెళ్ల భాను అనే వ్యక్తికి, తమకు సరిహద్దు వివాదాలున్నాయి.. కోర్టులో కేసులు కూడా నడుస్తున్నాయి. ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్‌కు మా స్థలంతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు. అన్యాయంగా మా స్థలంలోకి ఎమ్మెల్యే మనుషులు చొరబడ్డారు. పది రోజుల క్రితం మా స్థలంలో ఎమ్మెల్యే పూలమొక్కలు పెట్టించారు. నిన్న ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ అనుచరులు మా స్థలంలో గోడ కట్టారు’’ అంటూ  ఆ వృద్ధ దంపతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

‘‘పోలీసులే దగ్గరుండి మరీ గోడ కట్టించారు. గోడ ఎలా కడతారని ప్రశ్నించినందుకు బోడే ప్రసాద్ మనుషులు నా భర్త పై దాడి చేశారు. వృద్ధుడని కూడా చూడకుండా లాగి పడేశారు. మాకు న్యాయం చేయాలి’’ అంటూ బాధితురాలు వేడుకుంటున్నారు.

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కూతురి పుట్టినరోజు వేడుకల్లో హీరోహీరోయిన్ జోడీ (ఫొటోలు)
photo 2

వెళ్లి రావయ్యా.. బొజ్జ గణపయ్య.. హైదరాబాద్‌లో కోలాహలంగా నిమజ్జనాలు (ఫోటోలు)
photo 3

ఖైరతాబాద్ గణనాథునికి ఘన వీడ్కోలు (ఫోటోలు)
photo 4

అల్లరి నరేష్ కొత్త సినిమా.. క్లాప్‌ కొట్టిన నాగ చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 5

ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ శోభాయాత్రలో కిక్కిరిసిన జనం (ఫొటోలు)

Video

View all
Star Heros Rejecting Director Lokesh Kanagaraj 1
Video_icon

లోకేష్ ని చావు దెబ్బకొట్టిన కూలీ..
Chandrababu Naidu New Helicopter 2
Video_icon

చంద్రబాబు కొత్త హెలికాప్టర్.. డైరెక్ట్ కరకట్ట నుండే టేకాఫ్
Minister Satya Kumar Yadav Controversial Comments On AP Womens 3
Video_icon

మహిళలపై మంత్రి సత్యకుమార్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు
Bigg Boss Telugu Season 9 Grand Launch Promo 4
Video_icon

బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 గ్రాండ్ లాంచ్ ప్రోమో రిలీజ్
Dhanunjaya Reddy Krishna Mohan Reddy And Govindappa Released 5
Video_icon

బెడిసికొట్టిన బాబు కుట్ర..! మద్యం అక్రమ కేసులో ముగ్గురు విడుదల
Advertisement
 