ఎవరు నిజమైన రాహుల్‌ గాంధీ?: స్మృతి ఇరానీ

ఢిల్లీ: కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీపై కేంద్రమంత్రి స్మృతి ఇరానీ విమర్శలు గుప్పించారు. రాహుల్‌ గాంధీ ద్వంద వైఖరిపై మండిపడ్డారు. రాహుల్‌ గాంధీ ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ అరెస్ట్‌పై సంఘీభావం తెలుపుతారు. అదేవిధంగా తెలంగాణలో మాట్లాడినప్పుడు మాత్రం కేజ్రీవాల్‌ అవినితీ పరుడని అంటారని స్మృతి ఇరానీ ఎద్దేవా చేశారు.

‘రాహుల్‌ గాంధీ ద్వంద వైఖరిలో మాట్లాడానికి సంబంధించి నేను ఆధారాలు ఇవ్వగలను. కేజ్రీవాల్‌తో పాటు బీఆర్‌ఎస్‌ చీఫ్‌ కేసీఆర్‌ అవినీతిపరుడని 2, జూలై, 2023లో తెలంగాణ రాహుల్‌ మాట్లాడుతూ అన్నారు. ఢిల్లీ లిక్కర్‌ స్కామ్‌ గురించి అన్ని విషయాలు దర్యాప్తు సంస్థలకు తెలుసన్నారు. అవినీతి సొమ్మును ఆప్‌ గోవా ఎన్నికలకు వినియోగించిందని కాంగ్రెస్‌ నేత అజయ్‌ మాకెన్‌ అన్నారు. వీరిలో ఎవరు నిజం చెబుతున్నారు?’ అని స్మృతి ఇరానీ నిలదీశారు.

