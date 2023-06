సాక్షి, హైదరాబాద్‌: వైఎస్సార్‌ తెలంగాణ పార్టీ ఎందులోనూ విలీనం చేయబోనని ప్రకటిస్తూ వస్తున్న ఆ పార్టీ అధినేత్రి వైఎస్‌ షర్మిల.. తాజాగా చేసిన ట్వీట్‌ రాజకీయ చర్చకు దారి తీసింది. కాంగ్రెస్‌ మాజీ అధ్యక్షుడు, ఆ పార్టీ కీలక నేత రాహుల్‌ గాంధీకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ట్వీట్‌ చేశారామె.

ఇవాళ(జూన్‌ 19) రాహుల్‌ గాంధీ 53వ పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా ఆమె ట్వీట్‌లో.. రాహుల్‌ గాంధీ గారు.. మీకు సంతోషకరమైన, అద్భుతమైన పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. మీరు మీ పట్టుదల, సహనంతో ప్రజలకు స్ఫూర్తినిస్తూ.. మీ హృదయపూర్వక ప్రయత్నాల ద్వారా వాళ్లకు సేవ చేస్తూ ఉండండి. గొప్ప ఆరోగ్యం, ఆనందంతో సమృద్ధిగా మీరు విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను అని శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

Wishing Shri @RahulGandhi ji a very happy and a wonderful birthday. May you continue to inspire the people with your perseverance and patience, and serve them through your sincere efforts. Wishing you great health, happiness, and success in abundance.

