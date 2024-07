ఏపీలో హింస తారాస్థాయికి.. ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి ట్వీట్‌

సాక్షి, తాడేపల్లి: ‘‘ఏపీలో హింస తారాస్థాయికి చేరుకుంది. వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలపై టీడీపీ కులోన్మాదులు నిత్యం దాడులు చేస్తూనే ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు అనేవి జోక్ గా మారాయి’’ అంటూ ఎక్స్‌(ట్విటర్‌) వేదికగా వైఎస్సార్‌సీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి నిప్పులు చెరిగారు. టీడీపీ రాజకీయ హింసలో భాగంగా వైఎస్సార్‌సీపీ యూత్ విభాగం నేత రషీద్‌ హత్యకు గురయ్యాడు’’ అని ఆయన ట్వీట్‌ చేశారు.

This is the Andhra that is being created. Violence is at its peak, our social fabric is being destroyed. With continuous attacks on YSRCP leaders by #TDP casteist Goons, law and order has become a joke. YSRCP youth wing leader Rasheed was killed due to political violence meted…

