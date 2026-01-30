 GVMC Council: మీడియాకు అనుమతి నిరాకరణ | Red Book Rules In Visakhapatnam, Media Representatives Denied Permission To Attend GVMC Council Meeting Amid Land Allotment Dispute | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

GVMC Council: మీడియాకు అనుమతి నిరాకరణ

Jan 30 2026 10:14 AM | Updated on Jan 30 2026 10:55 AM

Media Representatives Denied Permission To Attend Gvmc Council Meeting

సాక్షి, విశాఖపట్నం: విశాఖలో రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమలవుతోంది. జీవీఎంసీ కౌన్సిల్ సమావేశానికి మీడియా ప్రతినిధులకు అనుమతి నిరాకరించారు. ఇవాళ ఉదయం వరకు మీడియాకు అనుమతి ఉందంటూ ప్రకటించిన అధికారులు.. మీడియా ప్రతినిధులకు పాసులు కూడా జారీ చేశారు. కాసేపట్లో సమావేశం ప్రారంభమవుతుందనగా మీడియాకు అనుమతి లేదంటూ సమాచారం ఇచ్చారు.

కౌన్సిల్ సమావేశంలో గీతం భూదోపిడీని నిలదీస్తామని వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిసందే. గీతంకు భూ కేటాయింపులు రద్దు చేయాలని వైఎస్సార్‌సీపీ డిమాండ్ చేస్తోంది. కౌన్సిల్‌ సమావేశానికి  శాసన మండల ప్రతిపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ, ఎమ్మెల్సీలు వరుదు కళ్యాణి, కుంభ రవిబాబు, పండుల రవీంద్రబాబు, వైఎస్సార్‌సీపీ కార్పొరేటర్లు హాజరుకానున్నారు. జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం నుంచి ర్యాలీగా కాసేపట్లో కౌన్సిల్ సమావేశానికి వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు బయలుదేరనున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పారిస్ వీధుల్లో సందడిగా హీరోయిన్ 'స్నేహ' ఫ్యామిలీ (ఫోటోలు)
photo 2

ఉయ్యూరు : నేత్ర పర్వం.. ఊయల ఉత్సవం (ఫొటోలు)
photo 3

బేగంపేటలో ఆకట్టుకుంటున్న వింగ్స్‌ ఇండియా ప్రదర్శన (ఫొటోలు)
photo 4

రెచ్చిపోయిన ఆర్సీబీ బౌలర్లు.. ఫైనల్లో RCB ..(ఫొటోలు)
photo 5

రంగస్థలం బ్యూటీ పూజిత పొన్నాడ లేటేస్ట్ పిక్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Crowd Of Devotees Extending For 2 Kilometers In Medaram 1
Video_icon

వరాలిచ్చే వనదేవతలు.. 2 కిలోమీటర్ల మేర భక్తుల రద్దీ
SIT To Issue Fresh Notice To KCR 2
Video_icon

కేసీఆర్ అడిగిన చోటే.. సిట్ విచారణ
Kohlis Instagram Account Was Live Again After Disappears 3
Video_icon

కోహ్లీ ఇన్ స్టా ఖాతా అదృశ్యం.. అనుష్క శర్మకు ఫ్యాన్స్ మెసేజ్
Exclusive AI Video Of Ajit Pawar Plane Crash Incident 4
Video_icon

విమాన ప్రమాదం ఎలా జరిగిందో చూడండి..
YSRCP Malladi Vishnu And Vijay Babu Slams YS Sharmila 5
Video_icon

దారితప్పిన గొర్రె.. షర్మిలకు సెన్స్ ఉందా ? మళ్లీ చంద్రబాబుకు సపోర్ట్..
Advertisement
 