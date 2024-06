‘జన గణన ఎప్పుడు?.. 14 కోట్ల మంది నష్టపోయారు’

ఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా జనాభా లెక్కల కార్యక్రమాన్ని ప్రధాని మోదీ ఎప్పుడు చేపడతారో చెప్పాలని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నేత జైరాం రమేశ్‌ డిమాండ్‌ చేశారు. పూర్తిస్థాయిలో జన గణన చేయకపోవటం వల్ల ఇప్పటివరకు 14 కోట్లమంది నష్టపో​యారని మండిప్డడారు. ఇప్పటికైనా జన గణన ఎప్పుడు చేపడతారో దేశానికి తెలియజేయాలన్నారు. జన గణన విషయంపై ఆయన సోమవారం ఎక్స్‌ వేదికగా స్పందించారు.

A comprehensive Census essential for socioeconomic development is carried out by the Union Govt every ten years. The last one was to be completed in 2021. But Mr. Modi didnt get it done.



One immediate consequence of not having Census 2021 conducted is that at least 14 crore…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 10, 2024