కునుకే
బంగారమాయేనే..!
● బరువును నియంత్రణలో పెట్టుకోవడం
● రోజూ ఒకే సమయానికి పడుకోవడం, లేవడం చాలా ప్రధానం
● మంచి నిద్ర కోసం పడకగదిని సౌకర్యంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి
● నిద్రపోయే సమయానికి గంట ముందు సెల్ఫోన్లు, టీవీలు, ల్యాప్టాప్లు కట్టేయాలి
● సంగీతం వినాలి, పుస్తకాలు చదవాలి. పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్లడం, నచ్చిన వారితో గడపటం లాంటి చర్యలతో ఒత్తిడి, ఆందోళన నుంచి బటయ పడొచ్చు.
● వ్యాయామంతో మంచి నిద్ర పడుతుంది. రోజూ కనీసం గంటపాటు నడక, ఈత, సైక్లింగ్ లాంటివి చేయాలి.
● కుటుంబ సంబంధాలు సరిగా ఉండడమూ ముఖ్యమే. భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ పనిచేస్తే.. ఇంటి పనిలో ఇద్దరూ భాగస్వామ్యం తీసుకోవడం వల్ల ఒక్కరిపైనే ఒత్తిడి పడకుండా ఉంటుంది.
● ఏకాగ్రత, జ్ఞాపకశక్తి లోపించడం, చురుకుదనం తగ్గడం
● రోడ్డు ప్రమాదాలకు గురికావడం
● చిరాకు, కోపం, పనులపై దృష్టి కోల్పోవడం
● రక్తపోటు, గుండెజబ్బులకు దారితీయడం
● తలనొప్పి, కండరాల నొప్పి
● జీవనక్రియ లోపాలు, హార్మోన్ల అసమతుల్యత
● బరువు పెరగడం, మానసిక రుగ్మతలు, రోగ నిరోధకశక్తి తగ్గిపోవడం