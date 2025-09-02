 కునుకే | - | Sakshi
Sep 2 2025 8:13 AM | Updated on Sep 2 2025 8:13 AM

● నిద్ర కరువు.. బతుకు బరువు ● కుంగుబాటు, ఒత్తిడి, ఆందోళనకు ప్రధాన కారణం ● ఆధునిక జీవనశైలితో వెంటాడుతున్న నిద్రలేమి ● కష్ట జీవుల్లో పెరుగుతున్న సమస్యలు ఏం చేయాలి? నిద్రలేమితో సమస్యలివీ..

బంగారమాయేనే..!

● బరువును నియంత్రణలో పెట్టుకోవడం

● రోజూ ఒకే సమయానికి పడుకోవడం, లేవడం చాలా ప్రధానం

● మంచి నిద్ర కోసం పడకగదిని సౌకర్యంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి

● నిద్రపోయే సమయానికి గంట ముందు సెల్‌ఫోన్‌లు, టీవీలు, ల్యాప్‌టాప్‌లు కట్టేయాలి

● సంగీతం వినాలి, పుస్తకాలు చదవాలి. పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్లడం, నచ్చిన వారితో గడపటం లాంటి చర్యలతో ఒత్తిడి, ఆందోళన నుంచి బటయ పడొచ్చు.

● వ్యాయామంతో మంచి నిద్ర పడుతుంది. రోజూ కనీసం గంటపాటు నడక, ఈత, సైక్లింగ్‌ లాంటివి చేయాలి.

● కుటుంబ సంబంధాలు సరిగా ఉండడమూ ముఖ్యమే. భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ పనిచేస్తే.. ఇంటి పనిలో ఇద్దరూ భాగస్వామ్యం తీసుకోవడం వల్ల ఒక్కరిపైనే ఒత్తిడి పడకుండా ఉంటుంది.

● ఏకాగ్రత, జ్ఞాపకశక్తి లోపించడం, చురుకుదనం తగ్గడం

● రోడ్డు ప్రమాదాలకు గురికావడం

● చిరాకు, కోపం, పనులపై దృష్టి కోల్పోవడం

● రక్తపోటు, గుండెజబ్బులకు దారితీయడం

● తలనొప్పి, కండరాల నొప్పి

● జీవనక్రియ లోపాలు, హార్మోన్ల అసమతుల్యత

● బరువు పెరగడం, మానసిక రుగ్మతలు, రోగ నిరోధకశక్తి తగ్గిపోవడం

