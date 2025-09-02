 మిస్‌.. మిసెస్.. అందాల హోయలు (ఫోటోలు) | Miss And Mr Belleza Telangana Grand Finale Season 2 Photos Gallery Goes Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మిస్‌.. మిసెస్.. అందాల హోయలు (ఫోటోలు)

Sep 2 2025 11:38 AM | Updated on Sep 2 2025 11:43 AM

Miss And Mr Belleza Telangana Grand Finale Season-2 Photos1
1/18

మిస్ & మిసెస్ బెలెజా తెలంగాణ గ్రాండ్ ఫినాలే సీజన్ -2 వేడుక గ్రాండ్ ఫినాలే సోమాజిగూడలోని హోటల్ కత్రియాలో సోమవారం(సెప్టెంబర్‌ 1, 2025) జరిగింది. యువతులతో పాటు వివాహిత మహిళలు వయ్యారాల నడకలతో కనువిందు చేశారు.

Miss And Mr Belleza Telangana Grand Finale Season-2 Photos2
2/18

వైద్యులు, ఐటీ ఉద్యోగులు, ఫ్యాషన్‌ డిజైనర్లు, ఔత్సాహిక మోడళ్లు, గృహిణులతో పాటు విభిన్న రంగాలకు చెందిన 20 మంది ఫైనలిస్ట్‌లు పోటీ పడ్డారు.

Miss And Mr Belleza Telangana Grand Finale Season-2 Photos3
3/18

బెలెజా అనేది ఒక అందాన్ని ప్రదర్శించే వేదిక మాత్రమే కాదు.

Miss And Mr Belleza Telangana Grand Finale Season-2 Photos4
4/18

ఇది అవకాశాలను కల్పించే, నేర్చుకునే, నేర్చుకున్న విషయాలను అమలు చేయడంలో సహాయపడే శక్తివంతమైన వేదిక అని వక్తలు ఈ సందర్భంగా అభిప్రాయపడ్డారు.

Miss And Mr Belleza Telangana Grand Finale Season-2 Photos5
5/18

Miss And Mr Belleza Telangana Grand Finale Season-2 Photos6
6/18

Miss And Mr Belleza Telangana Grand Finale Season-2 Photos7
7/18

Miss And Mr Belleza Telangana Grand Finale Season-2 Photos8
8/18

Miss And Mr Belleza Telangana Grand Finale Season-2 Photos9
9/18

Miss And Mr Belleza Telangana Grand Finale Season-2 Photos10
10/18

Miss And Mr Belleza Telangana Grand Finale Season-2 Photos11
11/18

Miss And Mr Belleza Telangana Grand Finale Season-2 Photos12
12/18

Miss And Mr Belleza Telangana Grand Finale Season-2 Photos13
13/18

Miss And Mr Belleza Telangana Grand Finale Season-2 Photos14
14/18

Miss And Mr Belleza Telangana Grand Finale Season-2 Photos15
15/18

Miss And Mr Belleza Telangana Grand Finale Season-2 Photos16
16/18

Miss And Mr Belleza Telangana Grand Finale Season-2 Photos17
17/18

Miss And Mr Belleza Telangana Grand Finale Season-2 Photos18
18/18

# Tag
miss Telangana Grand Finale Photos
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

మిస్‌.. మిసెస్.. అందాల హోయలు (ఫోటోలు)
photo 2

ఇడుపులపాయ వైఎస్సార్ ఘాట్ వద్ద వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళులు (ఫోటోలు)
photo 3

తిరుపతిలో ఘనంగా గణేష్ నిమజ్జనం (ఫొటోలు)
photo 4

‘మధరాసి’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ మెరిసిన హీరోయిన్‌ రుక్మిణీ వసంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

నటుడి కుమారుడి పెళ్లిలో కార్తీ, విజయ్‌ సేతుపతి, శివకార్తికేయన్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Senior Journalist Devulapalli Amar about Chandrababu Vennupotu Story 1
Video_icon

అడ్డదారి పదవి కోసం ఔరంగజేబు నీతి
High Court Shock In Murder Case 2
Video_icon

అనంతపురం టీడీపీ ఎమ్మెల్యే దగ్గుబాటి ప్రసాద్ పిటిషన్లపై హైకోర్టు విస్మయం
YS Jagan Fire On Chandrababu Govt Over Onion And Cheeni Farmers Price 3
Video_icon

రైతుకు పీకల్లోతు నష్టం.. నీ హెరిటేజ్ కి మాత్రం కోట్లలో లాభం..
KCR Gets Anger On Kavitha 4
Video_icon

కాళేశ్వరం కథలో బిగ్ ట్విస్ట్ కవితపై కేసీఆర్ సీరియస్
Rising Anti Indian Racism in Australia 5
Video_icon

టార్గెట్ ఇండియా భారతీయులపై ఆస్ట్రేలియా విషం?
Advertisement