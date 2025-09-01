 షాంఘై సదస్సు.. పాక్‌ ప్రధానికి మోదీ ఝలక్‌ | PM Modi And Shehbaz Sharif keep their distance at China summit | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

షాంఘై సదస్సు.. పాక్‌ ప్రధానికి మోదీ ఝలక్‌

Sep 1 2025 9:54 AM | Updated on Sep 1 2025 9:54 AM

PM Modi And Shehbaz Sharif keep their distance at China summit

బీజింగ్‌: భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చైనా పర్యటనలో ఉన్నారు. చైనాలోని తియాన్‌జిన్‌ వేదికగా షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్‌సీవో) 25వ శిఖరాగ్ర సదస్సులో ప్రధాని మోదీ పాల్గొన్నారు. ఎస్‌సీవో సోమవారం అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌ అధ్యక్షతన జరుగుతున్న ఈ సదస్సుకు మోదీ, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్‌ పుతిన్‌, పాక్‌ ప్రధాని షహబాజ్‌ షరీఫ్‌ సహా వివిధ దేశాధినేతలు హాజరయ్యారు. ఈ 
ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి.

తియాన్‌జిన్‌ వేదికగా జరుగుతున్న సదస్సుల్లో పాక్‌ ప్రధాని షహబాజ్‌ షరీఫ్‌ సైతం ఉన్నారు. అయితే, ప్రధాని మోదీ మాత్రం పాక్‌ ప్రధానిని పట్టించుకోలేదు. పాక్‌ ప్రధాని షెహబాజ్‌ షరీఫ్‌ను పలకరించలేదు. షాంఘై సదస్సులో భారత్‌, పాక్‌ ప్రధానులు ఎదురుపడినప్పటికీ మోదీ మాత్రం పలకరించలేదు. అయితే, పహల్గాం ఉగ్రదాడి, ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ నేపథ్యంలో భారత్‌, పాక్‌ మధ్య ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ పరిణామాల తర్వాత మొదటిసారిగా మోదీ, షరీఫ్‌  ఎదురుపడ్డారు.

మరోవైపు.. ఇదే వేదికగా రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌తో మాత్రం ప్రధాని మోదీ ఎంతో ఆత్మీయతతో ఉ‍న్నారు. సదస్సు ప్రారంభ సమయంలో పుతిన్‌ను ప్రధాని మోదీ ఆత్మీయంగా పలకించారు. షేక్‌హ్యాండ్‌ ఇచ్చి ఆలింగనం చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మోదీ ట్విట్టర్‌ వేదికగా స్పందిస్తూ..‘పుతిన్‌ను కలవడం ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉంటుంది’ అని రాసుకొచ్చారు. ఇక, జిన్‌పింగ్‌, పుతిన్‌తో మాట్లాడిన ఫొటోలను పోస్టు చేశారు. ఇదే సమయంలో తియాన్‌జిన్‌లో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి అని పేర్కొన్నారు.


మరోవైపు.. ఈ సదస్సు అనుబంధంగా రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌తో మోదీ ద్వైపాక్షికంగా సమావేశం కానున్నారు. రష్యా చమురు కొనుగోలు నేపథ్యంలో భారత్‌పై ట్రంప్‌ అదనపు సుంకాలు, ఉక్రెయిన్‌పై మాస్కో యుద్ధం వంటి పరిణామాల వేళ వీరి భేటీపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. టారిఫ్‌ల అంశంపై వీరిద్దరూ చర్చించుకునే అవకాశం ఉంది.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

‘మధరాసి’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 2

మహా గణపతి దర్శనం..లక్షలాదిగా తరలివచ్చిన జనం (ఫొటోలు)
photo 3

‘మిస్‌ విశాఖ’గా డాక్టర్‌ సృజన (ఫొటోలు)
photo 4

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా వినాయక నిమజ్జనాలు (ఫొటోలు)
photo 5

‘మిరాయ్’ హీరోయిన్ అందానికి ఫిదా అవుతున్న యూత్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Varudu Kalyani Visits Sugali Preethi Family 1
Video_icon

సుగాలి ప్రీతి కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన వరుదు కల్యాణి
PM Narendra Modi Vs US President Donald Trump 2
Video_icon

ట్రంప్, మోదీ మధ్య క్షీణిస్తున్న సంబంధాలు
Earthquake In Southeastern Afghanistan 3
Video_icon

అఫ్గాన్‌లో భారీ భూకంపం..
Unemployment Increase In Chandrababu Government 4
Video_icon

నిరుద్యోగంలో మూడో స్థానంలో ఏపీ
Tollywood Hero Dharma Mahesh Wife Sensational Comments 5
Video_icon

విడాకులపై క్లారిటీ ఇచ్చిన గౌతమీ.. టాలీవుడ్ హీరోపై భార్య సంచలన ఆరోపణలు..!
Advertisement
 