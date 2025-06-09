మేషం...
ముఖ్య పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత మెరుగ్గా ఉంటుంది. సన్నిహితుల సాయం అందుతుంది. కాంట్రాక్టర్లు దక్కుతాయి. నూతన పరిచయాలు. సభలు, సమావేశాలలో పాల్గొంటారు. స్థిరాస్తి వివాదాలు తీరి లబ్ధి చేకూరుతుంది. గృహ నిర్మాణాలు చేపట్టే వీలుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుని కష్టసుఖాలు విచారిస్తారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. కళారంగం వారి యత్నాలు సఫలం. వారం ప్రారంభంలో వ్యయప్రయాసలు. ఆరోగ్యభంగం. గులాబీ, తెలుపు. ఆంజనేయ దండకం పఠించండి.
వృషభం...
కొన్ని సమస్యలు తీరి ఊపిరిపీల్చుకుంటారు. కీలక∙వ్యవహారాలు సజావుగా పూర్తి చేస్తారు. ఆలోచనలకు కార్యరూపం ఇస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఆస్తుల వివాదాల నుంచి కొంత గట్టెక్కుతారు. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. సోదరులతో మరింత సఖ్యత నెలకొంటుంది. వ్యాపారాలలో లాభాలు అందుతాయి. ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు తొలగి ముందుకు సాగుతారు. రాజకీయవర్గాలకు నూతనోత్సాహం. వారం మధ్యలో అనారోగ్యం. కుటుంబసభ్యులతో విభేదాలు. గులాబీ, ఆకుపచ్చ రంగులు. శివాష్టకం పఠించండి.
మిథునం...
కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా కార్యదక్షతతో అధిగమిస్తారు. చేపట్టిన పనులు విజయవంతంగా సాగుతాయి. పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఆత్మీయులతో వివాదాలు సర్దుబాటు చేసుకుంటారు. భూములు, వాహనాలు కొంటారు. ఎంతటి వారినైనా మాటలతో ఆకట్టుకుంటారు. ఇంటి నిర్మాణయత్నాలు సానుకూలం. అందరికీ ఇష్టులై ఉంటారు. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. కుటుంబసభ్యులతో వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు తొలగుతాయి. పారిశ్రామికవర్గాలకు ఉత్సాహవంతంగా ఉంటుంది. వారం చివరిలో అనారోగ్యం. శ్రమాధిక్యం. గులాబీ, నేరేడు రంగులు. విష్ణుసహస్రనామ పారాయణ చేయండి.
కర్కాటకం...
ఆర్థిక వ్యవహారాలలో మరింత∙పురోగతి సాధిస్తారు. అనుకున్న పనుల్లో అవాంతరాలు తొలగి ఊరట చెందుతారు. స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారమై లబ్ధి చేకూరుతుంది. మీపై కుటుంబసభ్యులు మరింత ఇష్టం చూపుతారు. చాకచక్యంగా కొన్ని సమస్యలు పరిష్కరించుకుంటారు. వాహనాలు, గృహం కొనుగోలు యత్నాలు సఫలమవుతాయి. వ్యాపారాలలో అనుకున్న లక్ష్యాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగాలలో మరింత అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. రాజకీయవర్గాలకు ఆకస్మిక విదేశీ పర్యటనలు. వారం ప్రారంభంలో ధనవ్యయం. కుటుంబంలో చికాకులు. అనారోగ్యం. తెలుపు, నేరేడు రంగులు. విష్ణుధ్యానం చేయండి.
సింహం...
చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి కీలక విషయాలు తెలుస్తాయి. వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలిస్తుంది. ఆస్తి వివాదాల నుంచి గట్టెక్కుతారు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వాహనాలు, గృహం కొనుగోలు యత్నాలు ఫలిస్తాయి. విద్యార్థులు ప్రతిభను చాటుకుంటారు. అందరిలోనూ ప్రత్యేక గౌరవం పొందుతారు. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలు. వేడుకలకు హాజరవుతారు. నూతన ఉద్యోగాలు దక్కవచ్చు. శారీరక రుగ్మతలు తీరి ఉపశమనం పొందుతారు. వ్యాపార లావాదేవీలు ఊపందుకుంటాయి. ఉద్యోగాలలో సమస్యలు క్రమేపీ తొలగుతాయి. రాజకీయవర్గాలకు ఆకస్మిక విదేశీ పర్యటనలు. వారం మధ్యలో బంధువులతో వివాదాలు. శ్రమ పెరుగుతుంది. నీలం, నేరేడు రంగులు. హయగ్రీవస్తోత్రాలు పఠించండి.
కన్య...
ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత మెరుగ్గా ఉంటుంది. సన్నిహితులతో వివాదాలు సర్దుబాటు కాగలవు. శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. ఆస్తుల వివాదాలు తీరి లబ్ధి పొందుతారు. ముఖ్యమైన పనులు విజయవంతంగా సాగుతాయి. తీర్థయాత్రలు చేస్తారు. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. వ్యాపారాలు గతం కంటే మరింత పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగాలలో మరిన్ని బాధ్యతలు చేపట్టే వీలుంది. కళారంగం వారికి నూతన అవకాశాలు దగ్గరకు వస్తాయి. వారం మధ్యలో అనారోగ్యం. కుటుంబంలో చికాకులు. ఎరుపు, గులాబీ రంగులు. కనకధారా స్తోత్రాలు పఠించండి.
తుల...
ఆర్థిక వ్యవహారాలలో ఆటుపోట్లు. అప్పులు చేస్తారు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. కుటుంబసభ్యులతో వివాదాలు నెలకొంటాయి. విద్యార్థులకు శ్రమాధిక్యం. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు ఎదురై చికాకు పరుస్తాయి. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. సోదరులతో భూవివాదాలు నెలకొంటాయి. అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచేలా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆరోగ్యంపై కొంత శ్రద్ధ వహించండి. వ్యాపారాలలో కొద్దిపాటి లాభాలు దక్కుతాయి. ఉద్యోగాలలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. పారిశ్రామికవర్గాలకు విదేశీ పర్యటనలు వాయిదా. వారం మధ్యలో శుభవార్తలు. వాహనయోగం. ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రంగులు. దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాలు పఠించండి.
వృశ్చికం...
అనుకూల పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి గందరగోళంగా ఉన్నా అవసరాలకు లోటు రాదు. తీర్థయాత్రలు చేస్తారు. విద్యార్థులు శ్రమకు ఫలితం దక్కించుకుంటారు. సేవాకార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఇంటి నిర్మాణాలలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. సోదరులతో వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో కొత్త అవకాశాలు దక్కుతాయి. పారిశ్రామికవర్గాలకు సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. వారం చివరిలో బంధువులతో తగాదాలు. ఆరోగ్యభంగం. ఆకుపచ్చ, గులాబీ రంగులు. ఆదిత్య హృదయం పఠించండి.
ధనుస్సు...
అనుకున్న వ్యవహారాలు జాప్యమైనా పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయులతో వివాదాలు సర్దుకుంటాయి. పరిచయాలు పెరుగుతాయి. నూతన ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలు సాగిస్తారు. బ«ంధువులు మరింత ఆదరణ చూపుతారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. స్థిరాస్తి విషయంలో చిక్కులు వీడతాయి. వాహనయోగం. వ్యాపారాలలో మరింత ప్రగతి కనిపిస్తుంది. ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు తొలగుతాయి. కళారంగం వారికి ఊహించని అవకాశాలు రాగలవు. వారం ప్రారంభంలో ధనవ్యయం. అనారోగ్యం. పసుపు, నేరేడు రంగులు. సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం పఠించండి.
మకరం....
ముఖ్య∙వ్యవహారాలు సాఫీగా పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయులు, బంధువులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. అందరిలోనూ ప్రత్యేక గౌరవం పొందుతారు. వివాహాది శుభకార్యాలకు డబ్బు వెచ్చిస్తారు. వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. కొత్త ఉద్యోగాల ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. పరిచయాలు మరింత పెరుగుతాయి. తీర్థయాత్రలు చేస్తారు. ఆర్థిక విషయాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. వ్యాపారాలు మరింత లాభసాటిగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో అనుకూల మార్పులు ఉండవచ్చు. రాజకీయవర్గాల యత్నాలు సఫలం. వారం చివరిలో వ్యయప్రయాసలు. బంధువులతో వివాదాలు. గులాబీ, తెలుపు రంగులు. గణేశాష్టకం పఠించండి.
కుంభం...
కొన్ని కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. చిన్ననాటి విషయాలు గుర్తుకు తెచ్చుకుంటారు. పరిచయాలు మరింత పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. భూవివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. వాహనయోగం. నూతన విద్యావకాశాలు దక్కుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. సంఘంలో విశేష గౌరవం పొందుతారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో ఊహించని మార్పులు. రాజకీయవర్గాలకు అప్రయత్నంగా అవకాశాలు రాగలవు. వారం చివరిలో మిత్రులతో విభేదాలు. ఆరోగ్యభంగం. ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రంగులు. దుర్గాస్తోత్రాలు పఠించండి.
మీనం....
అనుకున్న పనులు కొంత జాప్యమైనా పూర్తి చేస్తారు. సన్నిహితులతో మరింత ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి గతం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. నేర్పుగా కొన్ని వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. ∙శ్రమ ఫలించి ఉద్యోగాలు దక్కించుకుంటారు. ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వివాహ యత్నాలు సానుకూలం. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాలు మరింత విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగాలలో కీలక పోస్టులు రావచ్చు. కళారంగం వారికి ఉత్సాహవంతంగా ఉంటుంది. వారం ప్రారంభంలో ధనవ్యయం. కుటుంబంలో చికాకులు. కాలభైరవాష్టకం పఠించండి.