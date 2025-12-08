 ఐఎంఏ అధ్యక్షుడిగా వరప్రసాద్‌ బాధ్యతల స్వీకరణ | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఐఎంఏ అధ్యక్షుడిగా వరప్రసాద్‌ బాధ్యతల స్వీకరణ

Dec 8 2025 7:37 AM | Updated on Dec 8 2025 7:37 AM

ఐఎంఏ అధ్యక్షుడిగా వరప్రసాద్‌ బాధ్యతల స్వీకరణ

ఐఎంఏ అధ్యక్షుడిగా వరప్రసాద్‌ బాధ్యతల స్వీకరణ

ఐఎంఏ అధ్యక్షుడిగా వరప్రసాద్‌ బాధ్యతల స్వీకరణ

లబ్బీపేట(విజయవాడతూర్పు): ఇండియన్‌ మెడికల్‌ అసోసియేషన్‌ విజయవాడశాఖ 2025–26 నూతన కార్యవర్గం ఆదివారం బాధ్యతలు స్వీకరించింది. గవర్నర్‌పేటలోని ఐఎంఏ హాలులో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ఇప్పటి వరకూ అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరించిన డాక్టర్‌ బోడేపూడి హనుమయ్య నుంచి నూతన అధ్యక్షుడిగా డాక్టర్‌ వీఎన్‌ వరప్రసాద్‌ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఉపాధ్యక్షులుగా డాక్టర్‌ ఎస్‌బీఎన్‌ చౌదరి, డాక్టర్‌ ఉప్పులేటి తారకప్రసాద్‌, కార్యదర్శిగా డాక్టర్‌ అనూప్‌ తోట, సంయుక్త కార్యదర్శులుగా డాక్టర్‌ ఏ సూర్యనారాయణరావు, డాక్టర్‌ ఎం. పూజిత, కోశాధికారిగా డాక్టర్‌ కె. వంశీకృష్ణ బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. మరో 20 మంది కార్యవర్గ సభ్యులుగా నూతన కమిటీలో ఉన్నారు. డాక్టర్‌ వీఎన్‌ వరప్రసాద్‌ మాట్లాడుతూ ఐఎంఏ విజయవాడ శాఖ ప్రతిష్టను మరింత ఇనుమడింపజేయడంతో పాటు, కార్యక్రమాలను మరింత విస్తృతం చేస్తామన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మడత మంచంపై పడుకుని ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ (ఫొటోలు)
photo 2

థాయ్‌ల్యాండ్ ట్రిప్‌లో 'రాజాసాబ్' బ్యూటీ (ఫొటోలు)
photo 3

బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ రమ్య మోక్ష లేటేస్ట్ లుక్స్.. ఫోటోలు
photo 4

హోటల్‌లో 'పాయల్ రాజ్‌పుత్' బర్త్‌డే.. ఫోటోలు వైరల్‌
photo 5

‘షనెల్‌’ప్యాషన్‌ షోలో ఓపెనింగ్‌ వాక్‌ చేసిన స్టార్స్‌ వీళ్లే (ఫోటోలు)

Video

View all
YS Vijayamma Pays Tribute To YS George Reddy 1
Video_icon

జార్జి రెడ్డికి YS విజయమ్మ నివాళులు
YSRCP Nagarjuna Yadav Sensational Comments On Chandrababu 2
Video_icon

చంద్రబాబుకు కొత్త పేరు పెట్టి ఏకిపారేసిన నాగార్జున యాదవ్
Smriti And Palash Clarity On Wedding 3
Video_icon

ఊహించినట్టే జరిగింది.. పెళ్లిపై ఇద్దరూ క్లారిటీ
AP Farmers Facing Urea Shortage In East Godavari 4
Video_icon

బాబు సర్కార్ పై రైతన్నల ఆగ్రహం
Indigo Crisis National Media Slams Rammohan Naidu ‪ 5
Video_icon

రామ్మోహన్ నాయుడుని ఏకిపారేస్తున్న నేషనల్ మీడియా
Advertisement
 