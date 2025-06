కేదార్‌నాథ్ యాత్రికుల మధ్య ఘర్షణ ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. కర్రలతో ఒకరినొకరు కొట్టుకున్న వీడియో.. సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఉత్తరాఖండ్‌లోని సోన్‌ప్రయాగ్‌లో జరిగిన ఈ ఘటనలో యాత్రికులు ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకోవడంతో స్థానిక అధికారులు వెంటనే స్పందించి వారిని చెదరగొట్టారు.

పరిస్థితి అదుపు తప్పడంతో లాఠీఛార్జ్‌ కూడా చేశారు. కేదార్‌నాథ్ యాత్ర మార్గంలో పర్యాటకుల మధ్య హింసాత్మక ఘర్షణలు చెలరేగుతున్నాయి. ఈ యాత్రలో కీలక జంక్షన్ అయిన సోన్‌ప్రయాగ్‌లోని పార్కింగ్‌ ప్రాంతంలో కొందరు యాత్రికుల మధ్య ఈ ఘర్షణ జరిగింది. దాడులు చేసుకున్నవారిని పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. ఈ ఏడాది యాత్ర ప్రారంభం నుంచి తరుచూ ఇలాంటి ఘటనలు అశాంతిని కలిగిస్తున్నాయి.

Earlier, Indian pilgrims travelled to holy sites for peace and darshan but nowadays we have goons going to Kedarnath and Badrinath with rods and sticks always ready for a fight. pic.twitter.com/Szo2RLMWQV

— Uttarakhandi (@UttarakhandGo) June 19, 2025