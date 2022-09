చండీగఢ్‌: పంజాబ్‌లో ఈ మధ్య ఓ మహిళ డ్రగ్స్‌ మత్తులో తూలుతున్న వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారిన విషయం తెలిసిందే. అమృతసర్‌ నియోజకవర్గంలోని పంజాబ్‌లోని డ్రగ్స్‌ మత్తులో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇది జరిగి 15 రోజులు అవ్వకముందే అదే అమృత్‌సర్‌లో మరో ఉదంతం వెలుగు చూసింది. అమృత్‌సర్‌ తూర్పు నియోజకవర్గంలోని చమ్రాంగ్‌ రోడ్‌లో ఓ యువకుడు రోడ్డుపై తూలుతూ కదలలేని స్థితిలో నిలబడి ఉన్నాడు. కనీసం ముందుగా అడుగు వేయడానికి తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాడు. నడిరోడ్డుపై వెళ్తున్న వారందరూ అతన్నే చూస్తూ ఉన్నారు.

ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట్లో వైరల్‌గా మారింది. అయితే ఆ వ్యక్తి స్మాక్‌ ప్రభావంలో(డ్రగ్స్‌ మత్తులో) ఉన్నట్లు చుట్టూ ఉన్న వారు చెబుతుండటం వీడియోలో వినిపిస్తోంది. స్మాక్‌ అనేది ఓపియాయిడ్‌ డ్రగ్‌, దీనినే కొన్నిసార్లు బ్లాక్‌ టార్‌ హెరాయిన్‌ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇక సిక్కుల పవిత్ర నగరమైన మక్బూల్‌పురా.. మాదకద్రవ్యాల వినియోగానికి సంబంధించి తరచుగా వార్తల్లో నిలుస్తుంది. మద్యం మానేసేందుకు పోలీసులు అనే డి- అడిక్షన్‌ డ్రైవ్‌లు చేపట్టినటికీ ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితం కనిపించడం లేదు.

Alcohol is a old way ....save our generation.... either it's Punjab or anywhere in india pic.twitter.com/fepQtcfuEf

