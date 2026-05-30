 ఇన్‌ సర్వీస్‌ టీచర్లకు  టెట్‌ తప్పనిసరి  | TET Compulsory for All Teachers says Supreme Court | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇన్‌ సర్వీస్‌ టీచర్లకు  టెట్‌ తప్పనిసరి 

May 30 2026 4:35 AM | Updated on May 30 2026 4:35 AM

TET Compulsory for All Teachers says Supreme Court

2028 ఆగస్ట్‌ 31వ తేదీలోగా పాసవ్వాల్సిందే 

గడువు పొడిగించిన సుప్రీంకోర్టు 

న్యూఢిల్లీ: ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష(టెట్‌) ఉత్తీర్ణతకు గడువును సుప్రీంకోర్టు మరోసారి పెంచింది. సర్వీసులో ఉన్న టీచర్లు టెట్‌ పాసవ్వడం తప్పనిసరని స్పష్టం చేసింది. సర్వీసులో కొనసాగాలంటే 2028 ఆగస్ట్‌ 31వ తేదీలోగా ఉత్తీర్ణత సాధించాలంటూ తాజాగా గడువు విధించింది. అంజుమన్‌ ఇషాత్‌–ఇ– తలీమ్‌ ట్రస్ట్‌ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సవాల్‌ చేస్తూ ఉపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు వేసిన 65కు పైగా రివ్యూ పిటిషన్లను శుక్రవారం జస్టిస్‌ దీపాంకర్‌ దత్తా, జస్టిస్‌ మన్మోహన్‌ల ధర్మాసనం కొట్టివేసింది. 

ఉచిత నిర్బంధ విద్య చిన్నారుల హక్కు(ఆర్‌టీఈ) చట్టం–2009 అమల్లోకి రాకమునుపు నియమితులైన ఇన్‌ సర్వీస్‌ టీచర్లు, రిటైర్మెంట్‌కు ఐదేళ్లకు మించి సర్వీస్‌ కలిగిన వారు తప్పనిసరిగా రెండేళ్లలోగా టెట్‌ పాసవ్వాలంటూ 2025లో ఇచ్చిన తీర్పును పునఃసమీక్ష జరపాలంటూ వీరు కోరారు. విచారణ జరిపిన ధర్మాసనం ఆర్‌టీఈ చట్టం చిన్నారులు తప్పనిసరిగా చదువుకోవాలనే ఉద్దేశంతో తీసుకువచ్చిన చట్టమని, పిల్లల విద్యా భవిష్యత్తును పణంగా పెట్టి ఉపాధ్యాయుల సర్వీసును కొనసాగించలేమని కుండబద్దలు కొట్టింది.

 ‘అయితే, టెట్‌ పరీక్షను సంబంధిత అధికారులు త్వరితగతిన నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. దీనికి అవసరమైన సమయం, వనరులు పరిమితంగా ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నందున ఈ కాలపరిమితిని రెండేళ్ల నుంచి మూడేళ్లకు పొడిగిస్తున్నాం. మొదట నిర్దేశించినట్లుగా 2027 ఆగస్టు 31వ తేదీ నాటికి కాకుండా ఈ అర్హత పరీక్షలో 2028 ఆగస్టు 31వ తేదీలోగా ఉత్తీర్ణత సాధించాల్సి ఉంటుందని తెలిపింది. ఇదే చివరి అవకాశమని, మరోసారి పొడిగింపు ఉండదని కూడా ఇన్‌ సర్వీస్‌ టీచర్లకు స్పష్టం చేసింది. టెట్‌ పరీక్షలను ఏడాదిలో కనీసం రెండు పర్యాయాలు చేపట్టాలని, అర్హులైన టీచర్లకు అర్హత సాధించేందుకు సహేతుకమైన అవకాశాలను కల్పించాలంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను, సంబంధిత యంత్రాంగాలను ధర్మాసనం ఆదేశించింది.   

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సిస్టమ్‌ మూవీ బాలనటితో జ్యోతిక పోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి స్మైలీ లుక్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫ్యామిలీ ట్రిప్‌లో సింహాద్రి హీరోయిన్ అంకిత (ఫొటోలు)
photo 4

టాలీవుడ్ నటి పూర్ణ బక్రీద్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

కూటమి దగా డీఎస్సీపై కదం తొక్కిన వైఎస్సార్‌సీపీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Naga Chaitanya Personality Rights Case Update 1
Video_icon

నాగ చైతన్యకు బిగ్ రిలీఫ్ ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు!
Ambati Rambabu Fires On Chandrababu Revanth Unveils NTR Statue Over Revanth Unveils NTR Statue 2
Video_icon

తెలంగాణలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన రేవంత్ రెడ్డి
YS Jagan Expresses Condolences Over Gade Venkat Reddy 3
Video_icon

గాదె వెంకటరెడ్డి మృతిపై YS జగన్ సంతాపం
Women Hit Pawan Kalyan's Poster with Slippers 4
Video_icon

పవన్ కళ్యాణ్ ను చెప్పుతో కొట్టిన తెలంగాణ మహిళ!
Blue Origin rocket explodes during Cape Canaveral test 5
Video_icon

లాంచ్ ప్యాడ్ పైనే పేలిన బ్లూ-ఆరిజన్ రాకెట్ LC-36
Advertisement
 