ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. 10 మంది మృతి

నాసిక్‌: మహారాష్ట్రలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. నాసిక్‌- షిర్డీ హైవేపై ఒక బస్సు- ట్రక్కు ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో 10 మంది అక్కడిక్కడే మృత్యువాత పడగా, పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.

ప్రయాణికులతో వెళుతున్న బస్సును ట్రక్కు వేగంగా వచ్చి ఢీకొట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రమాదంలో గాయపడిని వారిని ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.

Maharashtra | 10 people died and several others injured after a bus carrying Sai Baba devotees collided with a truck near Pathare on Nashik-Shirdi Highway: Nashik Police pic.twitter.com/Xel2Irb0vc

— ANI (@ANI) January 13, 2023