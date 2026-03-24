 టికెట్‌ అడిగితే తిట్లు… చివరికి సస్పెన్షన్‌! | Tamil Nadu Railway Employee Suspended For Sleeping On Duty, Harassing Passengers At Early Morning Electric Train Counter
టికెట్‌ అడిగితే తిట్లు… చివరికి సస్పెన్షన్‌!

Mar 24 2026 9:08 AM | Updated on Mar 24 2026 9:45 AM

A railway employee at Chennai Park Town railway station neglected his duty

టిక్కెట్లు ఇవ్వకుండా నిద్రపోయిన వైనం  రైల్వే ఉద్యోగిపై వేటు  

 తమిళనాడు:  ప్రయాణికులకు టిక్కెట్‌ ఇవ్వకుండా నిద్రపోయిన ఓ ఉద్యోగి సస్పెండ్‌కు గురయ్యాడు. విద్యుత్‌ రైళ్ల సర్వసు ఉదయం 3.30కు మొదలైన అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు నడుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తెల్లవారుజామున  3.36 గంటలకు పార్కు స్టేషన్‌లో బయల్దేరాల్సిన ఎలక్ట్రిక్‌ రైలులో వెళ్లేందుకు  ప్రయాణికులు టికెట్‌ కౌంటర్‌కు రాగా అక్కడ ఉద్యోగి గాఢ నిద్రలో ఉండటం గమనించి, అద్దం తట్టిలేపారు. తర్వాత అతను ప్లాట్‌ఫాం 2కి వెళ్లాలని, రైలు బయలుదేరబోతోందని చెప్పాడు. 

తన నిద్రకు భంగం కలిగించారని చిర్రెత్తుకొచ్చిన ఆ ఉద్యోగి ప్రయాణికుడితో వాగ్వాదానికి దిగాడు. దిక్కున్న చోట చెప్పుకోండని దూషించాడు. ఈ ఘటనను సెల్‌ఫోన్‌లో రికార్డు చేసి ఆ ప్రయాణికుడు సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేశాడు. ఇది కాస్తా వైరల్‌ అయి రైల్వే ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి వచ్చింది. దీంతో  రైల్వే అధికారులు సీసీటీవీ కెమెరాల వీడియో రికార్డింగ్‌ను పరిశీలించారు. విధి నిర్వహణలో నిద్రపోవడంతోపాటు ప్రయాణికుడితో అనుచితంగా వ్యవహరించాడని గుర్తించారు. రైల్వే ఉద్యోగిని సస్పెండ్‌ చేశారు.

 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

ఘనంగా 'బ్యాండ్‌ మేళం' ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ లో కొత్తగా నిర్మించిన అద్భుత ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడ : సమ్మోహనం.. ఆంధ్ర నాట్యం (ఫొటోలు)
photo 4

శర్వానంద్ 'బైకర్' సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

పెళ్లి వేడుకలో అల్లు అర్జున్ సతీమణి స్నేహా రెడ్డి (ఫోటోలు)

Video

View all
Varudu Kalyani Strong Comments On Chandrababu And BR Naidu 1
Video_icon

మొత్తం బరితెగించి పోయారు.. తిరుపతి ప్రతిష్టను చంద్రబాబు మంట కలిపారు..
Stock Market Analyst Sundhar Rami Reddy Explains Gold And Silver Price Fall 2
Video_icon

కుప్ప కూలుతున్న బంగారం ధరలు.. భవిష్యత్లో బంగారం లక్షకు పడిపోనుందా..?
Four Jewish Ambulances Set On Fire In London 3
Video_icon

లండన్ లో దారుణం.. ముసుగు ధరించి యూదుల అంబులెన్స్ లకు నిప్పు
Ambati Rambabu Complaint On CI Venkateswarlu And Pemmasani Chandrasekhar 4
Video_icon

నా రెండు కాళ్లు విడదీసి.. మిస్టర్ పెమ్మసాని.. గుర్తుపెట్టుకో..

Prabhas Collaborates With Young Directors 5
Video_icon

మళ్ళీ ట్రాక్ తప్పుతోన్న ప్రభాస్..
