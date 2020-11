అహ్మదాబాద్‌ చేరుకున్న ప్రధాని మోదీ

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మూడు నగరాల పర్యటన ప్రారంభమైంది. శనివారం ఉదయం ఢిల్లీ నుంచి బయలుదేరిన మోదీ.. నేరుగా గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్‌ చేరుకున్నారు. అక్కడి జైడస్ బయోటెక్ పార్క్‌ సందర్శించనున్నారు. మోదీ రాకసందర్భంగా పార్క్‌ సమీపంలో భారీ ఎత్తున భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం అహ్మదాబాద్‌ నుంచి నేరుగా హైదరాబాద్ పయనమవుతున్నారు. మధ్యాహ్నంలోపు నగరానికి చేరుకుని భారత్ బయోటెక్‌ను సందర్శించనున్నారు. అనంతరం పుణెలోని సీరం ఇనిస్టిట్యూట్‌కు చేరుకుంటారు. కరోనా వ్యాక్సిన్‌ తయారీ, పురోగతిపై ప్రధాని సమీక్షించనున్నారు. (ప్రధాని మోదీ రాక; కేసీఆర్‌ అవసరం లేదు)

