న్యూఢిల్లీ: దేశ అత్యున్నత పీఠంపై ద్రౌపదీ ముర్ము ఆసీనులయ్యారు. భారత 15వ రాష్ట్రపతిగా ముర్ము సోమవారం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. పార్ల‌మెంట్ సెంట్ర‌ల్ హాల్‌లో ప్ర‌మాణ స్వీకారోత్స‌వం జ‌రిగింది. ఈ సందర్భంగా దేశం నలుమూలల నుంచి ఆమెకు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. నూతన రాష్ట్రపతికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ అభినందనలు తెలిపారు. దేశానికి ఇదొక ఉద్వేగభరిత క్షణమని హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

‘రాష్ట్రపతిగా ద్రౌపది ముర్ము ప్రమాణ స్వీకారోత్సవాన్ని దేశం మొత్తం గర‍్వంగా వీక్షించింది. ఆమె రాష్ట్రపతి పదవిని చేపట్టడం దేశానికి ముఖ్యంగా పేదలు, అట్టడుగు అణగారిన వర్గాలకు ఉద్విగ్నభరిత క్షణాలు. ఆమె తన పదవి బాధ్యతలను విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని ట్వీట్‌ చేశారు.

The entire nation watched with pride as Smt. Droupadi Murmu Ji took oath as the President of India. Her assuming the Presidency is a watershed moment for India especially for the poor, marginalised and downtrodden. I wish her the very best for a fruitful Presidential tenure. pic.twitter.com/xcqBqRt2nc

