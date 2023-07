Updates..

► మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు లోక్‌సభ వాయిదా.

► మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు రాజ్యసభ వాయిదా.

► ఇటీవల కన్నుమూసిన పార్లమెంట్‌ సభ్యులకు నివాళిగా రెండు సభాలు వాయిదా.

► ఆప్ ఎంపీగా లోక్‌సభలో సుశీల్‌ కుమార్‌ రింకూ ప్రమాణం చేశారు.

► పార్లమెంట్‌ సమావేశాలు ప్రారంభం. ‍ స్పీకర్‌ స్థానంలో ఓం బిర్లా కూర్చుని సెషన్స్‌ని ప్రారంభించారు.

► మణిపూర్‌ ఘటనపై మోదీ సీరియస్‌ అయ్యారు.

► మణిపూర్‌ ఘటన బాధాకరం. ఇద్దరు మహిళలపై అమానవీయ ఘటన కలచివేసింది. మణిపూర్‌ రేపిస్టులను వదిలిపెట్టే ప్రస‍క్తే లేదు.

► మహిళల భద్రత విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరిస్తాం. మణిపూర్‌ ఘటనపై రాజకీయాలకు అతీతంగా స్పందించాలి. మహిళల రక్షణ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కఠినంగా వ్యవహరించాలి.

సాక్షి, ఢిల్లీ: పార్లమెంట్‌ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇక, పార్లమెంట్‌ సమావేశాల సందర్బంగా సభ ప్రారంభానికి ముందు ప్రధాని మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.