బక్రీద్ వేళ.. 40 శాతం పెరిగిన మేకల ధరలు

న్యూఢిల్లీ: బక్రీద్ పండుగ(మే 28) సమీపిస్తుండటంతో దేశవ్యాప్తంగా బకరా మండీలలో ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. పెరిగిన రవాణా ఖర్చులు, భారంగా మారిన మేత ధరలు, పండుగ గిరాకీ కారణంగా గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది మేకల ధరలు 20 శాతం నుండి 40 శాతం వరకు పెరిగాయి. హైదరాబాద్, ముంబై, ఢిల్లీ తదితర ప్రధాన నగరాల్లోని మార్కెట్లలో కొనుగోలుదారుల రద్దీ విపరీతంగా ఉండగా, ప్రత్యేక జాతి మేకల కోసం లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయడానికి కూడా కొందరు వెనుకాడటం లేదు.
ధరల పెరుగుదలకు అసలు కారణాలు
ప్రధాన నగరాల్లోని బకరా మండీలలో ధరలు భారీగా పెరగడానికి పలు కారణాలున్నాయి. పశువుల రవాణాకు అయ్యే ఖర్చులు, డీజిల్ ధరలు, పశుగ్రాసం ఖర్చులు విపరీతంగా పెరగడం వ్యాపారులపై భారాన్ని పెంచింది. వీటితో పాటు పండుగ సమయంలో పెరిగిన డిమాండ్, సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ప్రత్యేక జాతి మేకలపై పెరిగిన క్రేజ్ కూడా ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణంగా నిలిచింది. మే 28న జరగనున్న బక్రీద్ కోసం మేకల కొనుగోలుదారులు మార్కెట్ల ముందు బారులు తీరుతున్నారు.
మేకల కేటగిరీలు.. ధరలు
సాధారణంగా 20-25 కిలోల బరువుండే చిన్న రకం మేకలు 11,000 నుండి 25,000 రూపాయల మధ్య లభిస్తున్నాయి. మధ్య తరహా (30-50 కిలోలు) మేకలకు 20,000 నుండి 50,000 రూపాయల వరకు ధర పలుకుతోంది. అయితే సోజాత్, బీతల్ వంటి ప్రీమియం జాతులు మాత్రం 55,000 నుండి లక్ష రూపాయల పైన ధరలు పలుకుతున్నాయి. ప్రత్యేక రకపు జాతికి చెందిన భారీ బరువుండే మేకలు ఏకంగా 1.5 లక్షల నుండి 3.5 లక్షల రూపాయల వరకు అమ్ముడవుతున్నాయి.
కొనుగోలుదారులకు సూచనలు
పండుగ వేళ మేకల కొనుగోలులో మోసపోకుండా ఉండేందుకు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వ్యాపారులు మొదట చెప్పే ధరలలో 20 శాతం నుండి 30 శాతం వరకు బేరమాడే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. వీలైతే ‘లైవ్ వెయిట్’ (బరువుకు తగిన ధర) పద్ధతిలో మేకలను ఎంచుకోవడం మంచిది. అలాగే, ఖుర్బానీ కోసం కొనే పశువులకు సంబంధించిన టీకా రికార్డులను, వాటి ఆరోగ్య పరిస్థితిని పశువైద్యుల సహాయంతో లేదా అనుభవజ్ఞుల ద్వారా సరిచూసుకోవడం ఉత్తమమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.