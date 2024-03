పశ్చిమ బెంగాల్‌ సీఎం మమతా బెనర్జీకీ తీవ్ర గాయాలు

కోల్‌కతా: పశ్చిమ బెంగాల్‌ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీకి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఆమె తల నుదుటిపై భారీ గాయమైంది. ఈ విషయాన్ని తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ.. ఎక్స్‌’ట్విటర్‌’లో వెల్లడించింది.

మమతా తలకు గాయమైన ఫోటోను షేర్‌ చేసింది. ఆసుపత్రి బెడ్‌పై మమతా పడుకొని ఉండగా.. ఆమె తల నుదుటి భాగాన గాయమైనట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ముఖం మీదుగా మెడ వద్దకు రక్తం కారుతూ కనిపిస్తున్నారు. ‘మా చైర్‌పర్సన్ మమతా బెనర్జీ గాయపడ్డారు. దయచేసి ఆమెకోసం ప్రార్థించండి’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

అయితే మమతా బెనర్జీ గురువారం ఇంట్లో ప్రమాదవశాత్తు గాయపడినట్లు.. దీంతో వెంటనే ఆమెను కోల్‌కతాలోని ఎస్‌ఎస్‌కేఎం ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

Our chairperson @MamataOfficial sustained a major injury.

Please keep her in your prayers 🙏🏻 pic.twitter.com/gqLqWm1HwE

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) March 14, 2024