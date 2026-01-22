 ఇది రేసింగ్‌ ట్రాక్‌ కాదు.. లంబోర్గిని కారు కోసం గాలింపు | Lamborghini Aventador SVJ booked for reckless driving in Bengaluru | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇది రేసింగ్‌ ట్రాక్‌ కాదు.. లంబోర్గిని కారు కోసం గాలింపు

Jan 22 2026 12:23 PM | Updated on Jan 22 2026 12:30 PM

Lamborghini Aventador SVJ booked for reckless driving in Bengaluru

బెంగళూరు: బెంగళూరు నగరంలో ఎంతో ఖరీదైన లంబోర్గిని కారుతో హల్‌చల్‌ చేసిన వీడియో ప్రచారమైంది. మైసూరు రోడ్డులోని కెంగేరి మెట్రో స్టేషన్‌ వద్ద గ్రీన్‌ మార్గంలో లంబోర్గిని కారు అతివేగంగా, ఇతర వాహనదారులను భయపెట్టేలా విపరీతమైన శబ్ధంతో దూసుకెళ్లారు. ఆ కారు మహారాష్ట్ర రిజి్రస్టేషన్‌తో ఉంది. 

కొందరు జనం వీడియో తీయడంతో వైరల్‌ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో స్థానిక పోలీసులు కారు నంబరు ఆధారంగా గుర్తించి కేసు నమోదు చేశారు. కారు కోసం గాలిస్తున్నామని, దొరికితే సీజ్‌ చేస్తామని పోలీసులు తెలిపారు. ఇది రేసింగ్‌ ట్రాక్‌ కాదు, అతని డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సుని రద్దు చేయాలి అని నెటిజన్లు మండిపడ్డారు. లగ్జరీ కారు అయినంత మాత్రాన ఇష్టానుసారం వెళ్తామంటే కుదరదన్నారు.   

 Driver of a green #Lamborghini Huracan in #Bengaluru has been booked for rash driving on Mysuru Road near Kengeri. @DCPTrWestBCP Anoop Shetty has confirmed an FIR has been registered. Efforts are on to trace the suspect. @DeccanHerald pic.twitter.com/QpZ7eV62Wz

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మేడారం మహాజాతరలో తొలిఘట్టం...ఘనంగా మండమెలిగె పండుగ (ఫొటోలు)
photo 2

ఫుల్‌ జోష్‌లో బిగ్‌బాస్‌ విష్ణు ప్రియ (ఫోటోలు)
photo 3

ఎల్లే లిస్ట్ అవార్డులు 2026...మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫొటోలు)
photo 4

కాలుదువ్వుతూ..రంకెలేస్తూ రంగంపేట జల్లికట్టు (ఫొటోలు)
photo 5

కడప : అంగరంగ వైభవంగా శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం..హాజరైన వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Mohan Reddy About Land Resurvey 1
Video_icon

మేనిఫెస్టో కాపీని చూపిస్తూ.. రీసర్వే ఆలోచన నాకు పాదయాత్రలో వచ్చింది..
YS Jagan Shocking Comments On Chandrababus Credit Chor Politics 2
Video_icon

క్రెడిట్ చోరీ చేయడంలో బాబు తర్వాతే ఎవరైనా !

US President Donald Trump Warning To Iran 3
Video_icon

ఇరాన్ కు డోనాల్డ్ ట్రంప్ వార్నింగ్

Kerala Deepak Incident Men Enter Bus With Cardboard Boxes 4
Video_icon

సోషల్ మీడియాలో ఓ మహిళ పెట్టిన వీడియోతో వ్యక్తి ఆత్మహత్య
Pregnant Lady Fires On Pawan Kalyan 5
Video_icon

గర్భిణీ అని చూడకుండా.. పవన్ పై ఫైర్
Advertisement
 