India: టెన్షన్‌ పెడుతున్న జేఎన్‌-1 వేరియంట్‌.. భారీగా కేసులు..

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కోవిడ్‌–19 సబ్‌ వేరియంట్‌ జేఎన్‌-1 తీవ్ర కలకలం సృష్టిస్తోంది. క్రమంగా పాజిటివ్‌ కేసుల్లో పెరుగుదల నమోదవుతోంది. మొత్తం 12 రాష్ట్రాల్లో కలిపి 819 జేఎన్‌-1 వేరియంట్‌ కేసులు నమోదైనట్లు మంగళవారం కేంద్రం తెలిపింది. ఇదే సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది.

ఇక, జేఎన్‌-1 కేసులు అత్యధికంగా మహారాష్ట్రలో 250, ఆ తర్వాత కర్ణాటకలో 199, కేరళలో 148 కేసులు వెలుగులోకి వచ్చినట్లు వివరించింది. అదే సమయంలో కొత్తగా 475 కోవిడ్‌ కేసులు నమోదైనట్లు పేర్కొంది. యాక్టివ్‌ కేసుల సంఖ్య 3,919కి చేరాయని తెలిపింది. 24 గంటల వ్యవధిలో కర్ణాటకలో ముగ్గురు, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో ఇద్దరు, అస్సాంలో ఒక కోవిడ్‌ బాధితుడు చనిపోయినట్లు పేర్కొంది.

A total of 819 cases of JN.1 series variant have been reported from 12 states in India till 8th January 2024: Sources

