అంబర్‌ కోట అదరహో.. వాన్స్‌ ఫ్యామిలీకి పుష్ప, చందా స్వాగతం

న్యూఢిల్లీ, సాక్షి: భారత్‌లో పర్యటిస్తున్న అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీవాన్స్‌ కుటుంబ సమేతంగా మంగళవారం జైపూర్‌లోని అంబర్‌ కోటను సందర్శించారు. వాన్స్‌ కుటుంబ సభ్యులకు యూనెస్క్‌ వరల్డ్‌ హెరిటేజ్‌ సైట్‌ వద్ద రాజస్థానీ సంప్రదాయంలో ఘన స్వాగతం లభించింది. హతీ గావ్‌లో ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన చందా, పుష్ప అనే ఏనుగులు వాన్స్‌ కుటుంబానికి స్వాగతం పలికగా.. పలువురు నృత్యాలతో అలరించారు.

అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్‌, సతీమణి ఉషా వాన్స్‌, పిల్లలు ఇవాన్‌, వివేక్‌, మిరాబుల్‌ సమేతంగా నాలుగు రోజుల భారత పర్యటనకు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం పింక్‌ సిటీ జైపూర్‌ పర్యటనలో ఉన్న వాన్స్‌ కుటుంబం.. అంబర్‌ కోటతో పాటు హవా మహల్‌, జంతర్‌ మంతర్‌ను సైతం సందర్శించనుంది. ఆరావళి పర్వత శ్రేణుల్లో ఎర్ర ఇసుక రాయి, పాలరాతితో ఉన్న అంబర్‌ పోర్ట్‌ను ఇంజినీరింగ్‌ అద్భుతంగా అభివర్ణిస్తుంటారు. రాజా మాన్‌ సింగ్‌ 16వ శతాబ్దంలో దీనిని నిర్మించారు.

