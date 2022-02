Fact Check On JDS Leader Photos Viral Amid Hijab Issue: న్యాయస్థానాలకు చేరిన హిజాబ్​ వ్యవహారంపై విచారణ నడుస్తోంది. మరోవైపు కర్ణాటకలో ఈ అంశంపై వేడి చల్లారేలా కనిపించడం లేదు. సినీ ప్రముఖుల దగ్గరి నుంచి మేధావుల దాకా ప్రతీ ఒక్కరూ ఈ అంశంపైనే చర్చిస్తుండడం చూస్తున్నాం. ఈ క్రమంలో రాజకీయ విమర్శలు తారాస్థాయికి చేరుకుంటున్నాయి. జేడీఎస్​ సభ్యురాలు నజ్మా నజీర్​ చిక్కనెరలేకు సంబంధించిన ఫొటోలు కొన్ని సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతూ.. దుమారం రేపుతున్నాయి.



హిజాబ్​ అభ్యంతరాల వ్యవహారంపై పోరాడుతున్న వాళ్లలో జనతా దళ్​ సెక్యులర్​ పార్టీకి చెందిన నజ్మా కూడా ఉన్నారు. అయితే ఆమె అసలు రూపం ఇదంటూ ఇంటర్నెట్​లో కొన్ని ఫొటోలు వైరల్​ అవుతున్నాయి. బుర్ఖా, హిజాబ్​ ధరించడం తమ హక్కు అంటూ వాదిస్తున్న ఆమె.. అవి లేకుండానే తిరుగుతుందని, పైగా హాట్​ హాట్​ ఫొటోలను సైతం అప్​లోడ్​ చేస్తుందంటూ గౌరవ్​ మిశ్రా అనే ట్విటర్​ అకౌంట్​ నుంచి కొన్ని ఫొటోలు కనిపించాయి. రియల్​ హిజాబ్​ వారియర్​, ఆమె ఇన్​స్టాగ్రామ్​ అకౌంట్​ నుంచే ఈ ఫొటోలు తీశాం అంటూ గురురాజా అనే ట్విటర్​ అకౌంట్​ నుంచి సెటైరిక్​ పోస్టుగా అవి వైరల్​ అయ్యాయి. అలా నజ్మా నజీర్​ను సోషల్​ మీడియాలో ట్రోల్​ చేశారు.

