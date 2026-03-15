న్యూఢిల్లీ: ఈ ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగబోయే ఐదు రాష్ట్రాల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ విడుదల చేస్తుంది. కేరళ, పశ్చిమబెంగాల్, అస్సాం, తమిళనాడు రాష్ట్రాలతో పాటు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన పుదిచ్చేరి ఎన్నికల షెడ్యూల్ను ఎన్నికల సంఘం ప్రకటిస్తుంది. ఈ మేరకు
సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ ప్రెస్మీట్ను ఏర్పాటు చేసి ఆయా రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ను ప్రకటిస్తున్నారు. దాంతో ఇక్కడ ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి రానుంది. 4 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన పుదిచ్చేరితో కలుపుకుని మొత్తం 17. 4 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు.
సీఈసీ జ్ఞానేష్కుమార్ మాట్లాడుతూ.. సీఎస్, డీజీ, నోడల్ అధికారులు, రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారులతో సమావేశమైనట్లుస్పష్టం చేశారు. ఈ ఎన్నికల్లో యువత పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఎన్నికల షెడ్యూల్కు ముందే పార్టీ ముఖ్యనేతలతో సమావేశమైనట్లు ఆయన తెలిపారు. ఐదు రాష్ట్రాల్లో 2.18 లక్షల పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపారు.
ఒకే విడతలో కేరళ, అసోం, పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీ ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లో ఏప్రిల్ 9వ తేదీన పోలింగ్ నిర్వహించనున్నట్లు సీఈసీ పేర్కొన్నారు.
ఏప్రిల్ 23వ తేదీన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ఉంటుందన్నారు. ఇక వెస్ట్ బెంగాల్లో రెండు విడతల్లో పోలింగ్ నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
— Press Trust of India (@PTI_News) March 15, 2026