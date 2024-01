దేశీయంగా అభివృద్ధి చేసిన ఆకాశ్‌-ఎన్‌జీ( న్యూ జెనరేషన్‌) క్షిపణి పరీక్ష విజయవంతం అయినట్లు భారత్‌ రక్షణ పరిశోధన సంస్థ(డీఆర్‌డీఓ) ప్రకటించింది. ఒడిశాలోని చాందిపూర్‌ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెస్ట్ రేంజ్(ఐటీఆర్‌)లో శుక్రవారం ఉదయం 10. 30 గంటలకు తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న మానవరహిత వేగవంతమైన లక్ష్యాన్ని చేధించే ఆకాశ్‌-ఎన్‌జీ మిసైల్‌ పరీక్ష విజయవంతం అయిందని పేర్కొంది.

ఇకపై ఈ క్షిపణిని భారత సైన్యం, వాయుసేన ఉపయోగించుకోనుందని తెలిపింది. ఆకాశ్‌-ఎన్‌జీ క్షిపణ వ్యవస్థ అత్యాధునిక, హైస్పీడ్‌తో వైమానిక దాడులను అడ్డుకునే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఈ క్షిపణి పరిధి దాదాపు 80 కిలో మీటర్లు. ఆకాశ్‌ క్షిపణి ప్రయోగ పరీక్ష విజయవంతమైనట్లు డీఆర్‌డీఓ ‘ఎక్స్‌’(ట్విటర్‌)లో పేర్కొంది.

Next Generation Akash missile successfully flight tested from ITR , Chandipur off the coast of Odisha today at 10:30hrs against a high speed unmanned aerial target at very low altitude. @DefenceMinIndia @SpokespersonMoD pic.twitter.com/ShRNi4dfAj

— DRDO (@DRDO_India) January 12, 2024