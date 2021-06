2 కొత్త జాతుల సాలీళ్లకు 26/11 హీరో కాప్‌ పేరు

ముంబై : శాస్త్రవేత్తలు సాలీళ్లలో రెండు కొత్త జాతుల్ని కనుగొన్నారు. మహారాష్ట్రలో కనుగొన్న ఈ రెండు కొత్త జాతులకు 26/11 టెర్రరిస్ట్‌ దాడిలో మృతి చెందిన ఏఎస్‌ఐ తుకారామ్‌ ఓంబుల్‌ పేరు పెట్టారు. ‘‘ ఐసియస్‌ తుకారామి’’ అని వీటికి నామకరణం చేశారు. ఐఎఫ్‌ఎస్‌ అధికారి పర్వీన్‌ కుశ్వాన్‌ తన అధికారిక ట్విటర్‌ ఖాతా ద్వారా ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు. ‘‘ మనం శోధించాల్సిన పకృతి ఇంకా ఎంతో మిగిలి ఉంది.. మహారాష్ట్రలో కనుక్కోబడిన సాలీళ్లలోని రెండు కొత్త జాతులకు పోలీసు అమరవీరుడు తుకారామ్‌ పేరు వచ్చేలా ‘‘ ఐసియస్‌ తుకారామి’’ అని శాస్త్రవేత్తలు పేరు పెట్టారు. ఇలా అమర వీరులను గౌరవించుకోవటం చాలా మంచిది’’ అని పేర్కొన్నారు.

కాగా, ముంబైకి చెందిన తుకారామ్‌ ఓంబుల్‌ 2008లో తాజ్‌హోటల్‌లో జరిగిన టెర్రరిస్ట్‌ దాడిలో మృత్యువాతపడ్డారు. 26/11న నిరాయుధుడైన తుకారామ్‌ కసబ్‌ను పట్టుకోవటానికి ప్రయత్నించారు. ఈ నేపథ్యంలో కసబ్‌ జరిపిన కాల్పుల్లో తుకారామ్‌ వీర మరణం పొందారు. 2009లో భారత ప్రభుత్వం ఆయనకు అశోక చక్ర ఇచ్చి గౌరవించింది.

So much nature yet to explore & a good way to pay respect to martyr. A new species of jumping spider is documented Icius tukarami from Maharashtra. Named after the martyr Tukaram by researchers. @Dhruv_spidy pic.twitter.com/VQEbB9xbyE

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) June 28, 2021