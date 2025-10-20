 శర్వానంద్ కొత్త సినిమా.. టైటిల్ రివీల్ చేసిన మేకర్స్ | Tollywood Hero Sharwanand Latest Movie First Look Poster And Title Revealed Went Viral On Social Media | Sakshi
Sharwanand: శర్వానంద్ కొత్త సినిమా.. టైటిల్ రివీల్ చేసిన మేకర్స్

Oct 20 2025 3:43 PM | Updated on Oct 20 2025 4:16 PM

Tollywood hero Sharwanand Latest Movie First look and Title

టాలీవుడ్ హీరో శర్వానంద్‌ కొత్త సినిమాకు సంబంధించిన క్రేజీ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. ఈ దిపావళీకి అభిమానులకు అదిరిపోయే ట్రీట్ ఇచ్చాడు. తన లేటేస్ట్ మూవీ టైటిల్‌ను రివీల్ చేశాడు. ఫస్ట్‌ లుక్‌తో పాటు టైటిల్‌ను ప్రకటించారు. బైక్‌పై శర్వానంద్ లుక్‌ ఫ్యాన్స్‌ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ సినిమాకు బైకర్‌ అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. పోస్టర్ చూస్తుంటే ఈ చిత్రంలో బైక్ రేసర్‌గా కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ సినిమాకు అభిలాష్ రెడ్డి కంకర దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ మూవీని యూవీ క్రియేషన్స్‌ బ్యానర్‌లో తెరకెక్కించునున్నారు. ఈ చిత్రం శర్వానంద్ కెరీర్‌లో 36వ సినిమాగా రానుంది. ఇందులో మాళవిక నాయర్‌ హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మూవీకి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు త్వరలోనే ప్రకటించనున్నారు. 
 

 

