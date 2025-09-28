చిన్నప్పుడు మనల్ని ఒక్కసారి తిరిగి చూసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది. ఆ రోజులను ఎలాగో తీసుకురాలేం కానీ.. ఆ జ్ఞాపకాలు మనతో పాటే ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది. బాల్యం, యవ్వనంలో స్మృతులు ఎవరి జీవితంలోనైనా వెలకట్టలేనివే. అలాంటి క్షణాలు మనతో ఉండాలని కోరుకుంటాం. అదీ సాధ్యం కాకపోవచ్చు. ఆ జ్ఞాపకాలను గుర్తుగా కొన్ని ఫోటోలు ఉన్నా చాలు. వాటిని చూసి తెగ మురిసిపోతాం. అలాంటి జ్ఞాపకాన్నే మనతో పంచుకున్నారు టాలీవుడ్ యాక్టర్. ఇంతకీ ఆయనెవరో మీరు కూడా చూసేయండి.
తాజాగా మన టాలీవుడ్ నటుడు రాజీవ్ కనకాల తన చిన్ననాటి రోజులను ఒక్కసారిగా గుర్తు చేసుకున్నారు. టీనేజ్లో ఫ్యామిలీతో కలిసి ఉన్న ఫోటోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇంట్లో ఉన్న వాటిని ఒకసారి అలా తిరగేస్తుంటే అనుకోకుండా కుటుంబంతో ఉన్న పాత ఫోటో కనిపించందని ట్వీట్ చేశారు. ఈ ఫోటోను చూసిన అందమైన క్షణం.. నా కుటుంబంతో గడిపిన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసిందని రాజీవ్ కనకాల రాసుకొచ్చాడు. మేమంతా ఒక కుటుంబంగా పంచుకున్న ప్రేమ, నవ్వుకు ఈ చిన్ననాటి ఫోటో నిదర్శనమని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఈ పోస్ట్ కాస్తా నెట్టింట తెగ వైరలవుతోంది. కాగా.. టాలీవుడ్లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా, విలన్గా, నటుడిగా మెప్పించిన రాజీవ్ కనకాల.. యాంకర్ సుమను పెళ్లాడిన సంగతి తెలిసిందే.
Stumbled upon this old family photo while browsing through our archives. Seeing this brings back so many beautiful moments and memories spent together. Grateful for all the love and laughter we’ve shared as a family.#photo #old #memories💕 pic.twitter.com/RgGeq5GpHS
— Raajeev kanakala (@RajeevCo) September 27, 2025