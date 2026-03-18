 తిలక్ వర్మకు గిఫ్ట్‌ ఇచ్చిన రామ్ చరణ్.. అదేంటంటే? | Team India Cricketer Tilak Varma Visits Ram Charan Peddi Movie Sets
Peddi Movie: తిలక్ వర్మకు గిఫ్ట్‌ ఇచ్చిన రామ్ చరణ్.. అదేంటంటే?

Mar 18 2026 5:16 PM | Updated on Mar 18 2026 5:29 PM

Team India Cricketer Tilak Varma Visits Ram Charan Peddi Movie Sets

రామ్‌ చరణ్‌ హీరోగా వస్తోన్న స్పోర్ట్స్‌ యాక్షన్‌ డ్రామా పెద్ది. ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఉప్పెన ఫేమ్ బుచ్చిబాబు దర్శకత్వంలో ఈ మూవీని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజైన చికిరి చికిరి, రైరై రారా అంటూ సాంగ్స్ ఆడియన్స్‌ను అలరిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్‌ చివరిదశకు చేరుకుంది.

తాజాగా పెద్ది మూవీ సెట్స్‌లో వరల్డ్ కప్ హీరో, టీమిండియా క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ సందడి చేశారు. మూవీ షూటింగ్‌ సెట్స్‌కు వెళ్లిన తిలక్ వర్మ.. రామ్ చరణ్‌తో ముచ్చటించారు. ఈ సందర్భంగా తిలక్‌ వర్మకు రామ్ చరణ్ ఓ బ్యాట్‌ను గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చారు. పెద్ది మూవీ షూట్‌లో వాడిన పాత బ్యాట్‌ను తిలక్ వర్మకు బహుమతిగా అందించారు. అంతేకాకుండా వరల్డ్ కప్‌లో తిలక్ వర్మ ప్రదర్శనపై ప్రశంసలు కురిపించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను పెద్ది మేకర్స్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. కాగా.. ఈ రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఏప్రిల్ 30న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.
 

 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

గద్దర్‌ అవార్డ్స్‌- 2025లో మెరిసిన హీరోయిన్లు (ఫోటోలు)
photo 2

శ్రీశైలంలో రమణీయంగా రథోత్సవం పులకించిన భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 3

గద్దర్‌ అవార్డ్స్ అందుకున్న విజేతలు (ఫొటోలు)
photo 4

అట్టహాసంగా గద్దర్ అవార్డుల వేడుక.. టాలీవుడ్ స్టార్స్ సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

పేరేంట్స్‌గా మాకు గర్వకారణం.. కుమారుడి ఈవెంట్‌లో శివబాలాజీ దంపతులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Deputy CM Speech On Telangana Budget 2026-27 1
Video_icon

అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ పై భట్టి స్పీచ్
BRS MLAs Fires on Congress Govt Over Budget 2026-27 2
Video_icon

బడ్జెట్ అంతా డొల్లే కాంగ్రెస్ పై BRS ఎమ్మెల్యేల ఫైర్
Wife's Illegal Affair Killed Husband In Nandyal District 3
Video_icon

చీకు చింత లేని సంసారంలో చిచ్చు.. CI బయటపెట్టిన సంచలన విషయాలు
Jada Sravan Exposed CM Chandrababu's Assets and Scams 4
Video_icon

తినేది పెరుగన్నం నిమ్మకాయ బద్ద ఆస్తులు మాత్రం 20 లక్షల కోట్లు.. శ్రవణ్ షాకింగ్ నిజాలు
Bhatti Vikramarka Presents Telangana Budget 5
Video_icon

Telangana Budget: రూ. 3.24 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ ఏ శాఖకు ఎంతంటే..!
