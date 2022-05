దళపతి విజయ్‌ ప్రధానపాత్రలో నటించిన చిత్రం బీస్ట్‌. నెల్సన్‌ దిలీప్‌ కుమార్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాను సన్‌ పిక్చర్స్‌ బ్యానర్‌పై కళానిధి మారన్‌ నిర్మించాడు. పూజా హెగ్డే కథానాయిక. భారీ అంచనాలతో ఏప్రిల్‌ 13న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ మూవీకి ఎక్కువగా నెగెటివ్‌ రివ్యూలు వచ్చాయి. పైగా ఈ సినిమా రిలీజైన మరునాడే కేజీఎఫ్‌ చాప్టర్‌ 2 రిలీజ్‌ కావడంతో బీస్ట్‌ దూకుడుకు ఆదిలోనే అడ్డుకట్ట పడింది.

అయినప్పటికీ ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.240 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టింది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా బీస్ట్‌ ఓటీటీ రిలీజ్‌ డేట్‌ వచ్చేసింది. సన్‌ నెక్స్ట్‌తో పాటు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో మే11 నుంచి బీస్ట్‌ ప్రసారం కానుంది. ఈ మేరకు అధికారిక ప్రకటన వచ్చేసింది. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో తెలుగు, తమిళ, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. బీస్ట్‌ సినిమా చూడటం మిస్‌ అయినవాళ్లు ఎంచక్కా వచ్చే బుధవారం(మే 11) నుంచి ఎప్పుడైనా ఓటీటీలో చూసేయొచ్చు.

Can you feel the POWER💥TERROR💥FIRE💥BECAUSE BEAST ARRIVES ON NETFLIX ON MAY 11 💪 in Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada and Hindi. pic.twitter.com/7M5uuvlnsA

— Netflix India (@NetflixIndia) May 4, 2022