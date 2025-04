టాలీవుడ్ హీరో ప్రియదర్శి వరుస సినిమాలతో దూసుకెళ్తున్నారు. ఇటీవలే కోర్ట్‌ మూవీతో సక్సెస్ అందుకున్న ప్రియదర్శి మరో మూవీతో ప్రేక్షకులు ముందుకొచ్చారు. మోహనకృష్ణ ఇంద్రగంటి డైరెక్షన్‌లో వచ్చిన సారంగపాణి జాతకం ఈనెల 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలైంది. తొలి రోజే సక్సెస్‌ టాక్ రావడంతో ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకెళ్తోంది.

ఇదిలా ఉండగా కోర్ట్‌ మూవీలో ప్రియదర్శి లాయర్ పాత్రలో అభిమానుల ముందుకొచ్చారు. ఈ పాత్రలో తనదైన నటనతో అందరినీ కట్టిపడేశారు. ఈ మూవీపై విమర్శకులు సైతం ప్రశంసలు కురిపించారు. తాజాగా ఈ మూవీలో ప్రియదర్శి నటనపై కోలీవుడ్ స్టార్ దంపతులు సైతం ఫిదా అయ్యారు. తాజాగా సూర్య, జ్యోతిక జంట ప్రియదర్శి నటనను కొనియాడారు. ప్రియదర్శికి ఓ ఫ్లవర్‌ బొకేతో పాటు చిన్న లెటర్‌ను పంపించారు. ఈ విషయాన్ని ప్రియదర్శి ట్విటర్‌లో షేర్ చేశారు.

ప్రియదర్శి తన పోస్ట్‌లో రాస్తూ.. 'మీరు పంపిన సందేశం, పువ్వులు అందుకోవడం నా హృదయాన్ని తాకింది. ఈ ఫీలింగ్‌ను మాటల్లో చెప్పలేను. ఇద్దరు న్యాయవాదులు చంద్రు, వెంబా వెనక నుంచి గర్వంగా తట్టినట్లుగా అనిపించింది. నన్ను బాగా ప్రేరేపించిన ఆ ఇద్దరికీ చాలా ధన్యవాదాలు' అంటూ పోస్ట్ చేశారు. కాగా..కోర్ట్ మూవీలో జూనియర్‌ లాయర్‌ సూర్యతేజ పాత్రలో ప్రియదర్శి కనిపించారు.



Dear @Suriya_offl Anna, #Jyothika maam,



Receiving your message and flowers filled my heart beyond words. It felt like getting a proud pat on the back from Advocates Chandru and Venba — the two who inspired me the most. Thank you so much ❤️



Humbly in Surya Teja words -

Ungaloda… pic.twitter.com/6fsspU6tAf

— Priyadarshi Pulikonda (@PriyadarshiPN) April 25, 2025