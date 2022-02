Shalini Ajith Kumar Is Not On Twitter: స్టార్‌ హీరో అజిత్‌ భార్య, హీరోయిన్‌ షాలిని పేరుతో ఓ ట్విట్టర్‌ అకౌంట్‌ ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. అయితే ఇది రియల్‌ అకౌంట్‌ కాదు. ఎవరో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు షాలిని పేరుతో ఫేక్‌ అకౌంట్‌ను క్రియేట్‌ చేశారు. మిస్సెస్‌ షాలిని అజిత్‌కుమార్‌ పేరుతో క్రియేట్‌ అయిన ఈ ట్విట్టర్‌ అకౌంట్‌ను అప్పటి​కే కొందరు అభిమానులు ఫాలో అయ్యారు.

విషయం తెలుసుకున్న అజిత్‌కుమార్‌ కార్యాలయం సిబ్బంది వెంటనే దీన్ని గుర్తించి ఇది ఫేక్‌ అకౌంట్‌ అని తేల్చేశారు. షాలినికి సోషల్‌ మీడియాలో ఎటువంటి ఖాతా లేదని అజిత్‌కుమార్‌ వ్యక్తిగత పీఆర్వో స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఇక హీరో అజిత్‌కుమార్‌ సైతం తనకు సోషల్‌ మీడియాలో అకౌంట్స్‌ లేవని ఇటీవలె పేర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే.

There is a fake twitter account in the name of #MrsShaliniAjithkumar and we would like to clarify that she is not in twitter. Kindly ignore the same .

— Suresh Chandra (@SureshChandraa) February 2, 2022