బాలీవుడ్‌ బాద్‌షా షారుక్‌ ఖాన్‌ నటించిన స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ పఠాన్. దీపికా పదుకొణె ఇందులో హీరోయిన్‌గా నటించింది. యంగ్‌ డైరెక్టర్‌ సిద్దార్థ ఆనంద్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా భారీ అంచనాల మధ్య జనవరి 25న విడుదలై బాక్సాఫీస్‌ రికార్డులను తిరగరాసింది. చాలా ఏళ్ల తర్వాత షారుఖ్‌ కెరీర్‌లో బిగ్గెస్ట్‌ బ్లాక్‌ బస్టర్‌గా నిలిచిందీ మూవీ. కరోనా తర్వాత సరైనా హిట్స్‌ లేక ఢిలా పడ్డ బిటౌన్‌కు పఠాన్‌ ఊహించనని సక్సెస్‌ అందించింది. సుమారు రూ. 1000 కోట్లకుపైగా కలెక్షన్లతో బాక్సాఫీస్‌ వద్ద వసూళ్ల సునామీ సృష్టించింది.

ఇదిలా ఉంటే ఇప్పుడు పఠాన్‌ డిజిటిల్‌ రిలీజ్‌కు రెడీ అయ్యింది. ఈ చిత్రం ఓటీటీ హక్కులను అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ భారీ ధరకు సొంతం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ మూవీ థియేటర్లోకి వచ్చి రెండు నెలలు గడుస్తున్న నేపథ్యంలో ఓటీటీలో రిలీజ్‌ చేసేందుకు మేకర్స్‌ సిద్ధమయ్యారు. తాజాగా పఠాన్‌ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌పై అమెజాన్‌ ప్రైం వీడియోస్‌ అధికారిక ప్రకటన ఇచ్చింది. మార్చి 22న హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ భాషల్లో అమెజాన్‌లో స్ట్రీమింగ్‌ కానుందని అమెజాన్‌ వెల్లడించింది.

we sense a turbulence in the weather, after all Pathaan is coming!#PathaanOnPrime, Mar 22 in Hindi, Tamil and Telugu @iamsrk @deepikapadukone @TheJohnAbraham #SiddharthAnand @yrf pic.twitter.com/MnytnUqZEj

— prime video IN (@PrimeVideoIN) March 20, 2023