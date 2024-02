సినీ ప్రియులు సినిమాలకే పరిమితం కాకుండా వెబ్‌ సిరీస్‌లకూ ఓటేస్తున్నారు. కొత్త కంటెంట్‌తో రిలీజయ్యే సిరీస్‌లను ఆదరిస్తున్నారు. ఇది దృష్టిలో పెట్టుకునే ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌ కూడా ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త సిరీస్‌లను రిలీజ్‌ చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే అలా వచ్చినవాటిలో ఎన్నో హిట్టయ్యాయి కూడా! ఈ క్రమంలో కొన్ని సూపర్‌ హిట్‌ సిరీస్‌లకు సీక్వెల్స్‌ ప్రకటించింది డిస్నీ ప్లస్‌ హాట్‌స్టార్‌. అవేంటో చూసేద్దాం..

సేవ్‌ ది టైగర్స్‌

హాట్‌స్టార్‌లో గతేడాది వచ్చిన తెలుగు వెబ్‌ సిరీస్‌లలో సేవ్‌ ది టైగర్స్‌ ఒకటి. కడుపుబ్బా నవ్వించిన ఈ సిరీస్‌ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌కు బాగా కనెక్ట్‌ అయింది. తేజ కాకుమాను దర్శకత్వం వహించగా ప్రియదర్శి, అభినవ్‌ గోమటం, కృష్ణ చైతన్య ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. వీరి భార్యల పాత్రల్లో సుజాత, దేవయాని, పావని గంగిరెడ్డి నటించారు.

హీరోలు ముగ్గురూ ఒక్కో రంగానికి సంబంధించినవారు. కానీ ఈ ముగ్గురూ భార్యా బాధితులే. భార్యల నస వల్ల ఫ్రస్టేషన్‌కు గురవతుంటారు. ఈ క్రమంలో వారి కాపురాలు ప్రమాదంలో పడతాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో వీరు ఏం చేశారు? ఎటువంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయనేది రెండో సీజన్‌లో చూపించనున్నారు. ఈ ముగ్గురు హీరోలు జైల్లో ఉన్నట్లు ఓ పోస్టర్‌ రిలీజ్‌ చేసింది హాట్‌స్టార్‌. త్వరలోనే రెండో సీజన్‌ రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది.

Can anyone save the tigers this time around?! #HotstarSpecials #SavetheTigers S2 coming soon. pic.twitter.com/Yb1rtpoZao

— Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) February 14, 2024