Kannappa: నాథనాధుడుగా శరత్ కుమార్..లుక్‌ అదిరింది!

మంచు విష్ణు హీరోగా నటిస్తున్న పాన్‌ ఇండియా మూవీ ‘కన్నప్ప’. ముఖేష్ కుమార్ సింగ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాను అవా ఎంటర్టైన్మెంట్స్, 24 ఫ్రేమ్స్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ల మీద ఈ చిత్రాన్ని పద్మశ్రీ డా.మోహన్ బాబు నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం నుంచి విడుదలైన టీజర్‌కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది. సినిమాలోని యాక్షన్ సీక్వెన్స్, విజువల్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయని ప్రశంసిస్తున్నారు.

ఇక తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి శరత్ కుమార్ పాత్రకు సంబంధించిన లుక్‌ని విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. శరత్ కుమార్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా నేడు(జులై 14) ఆయన కారెక్టర్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో ఆయన నాథనాధుడిగా కనిపించబోతున్నారు. తాజాగా రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్‌లో ఆయన ఉగ్రరూపాన్ని మనం చూడొచ్చు. ఓ యోధుడిలా శరత్ కుమార్ కనిపిస్తున్నారు. మోహన్ లాల్, అక్షయ్ కుమార్, ప్రభాస్, మోహన్ బాబు, బ్రహ్మానందం, ప్రీతి ముకుందన్, కాజల్ అగర్వాల్ వంటి భారీ తారగణంతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం డిసెంబర్‌లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.



On the special occasion of @realsarathkumar Garu's birthday, Team #Kannappa🏹 is thrilled to introduce him as Nathanadhudu! Wishing you a legendary year ahead 🏹@24FramesFactory @avaentofficial @KannappaMovie#HBDSarathkumar #KannappaMovie #ATrueIndianEpicTale #HarHarMahadevॐ pic.twitter.com/MMyUMTo8ge

