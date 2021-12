Rhea Chakraborty's Post Its Not Been Easy To Get Here About 2021 Year: 2021 సంవత్సరానికి బై బై చెబుతూ 2022 న్యూ ఇయర్‌కు స్వాగతం పలుకుతూ అనేక మంది సెలబ్రిటీలు సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు. వారికి ఈ ఏడాది ఎలా గడిచిందో అభిమానులతో పంచుకుంటున్నారు. కష్టం నుంచి చిరునవ్వు వరకు అంటూ ఎమోషనల్‌గా రియాక్ట్‌ అవుతున్నారు. బాలీవుడ్‌ దివంగత హీరో సుశాంత్‌ సింగ్‌ రాజ్‌పుత్‌ ప్రియురాలు హీరోయిన్‌ రియా చక్రవర్తి 2021 ఇయర్‌ తనకు ఎలా గడిచిందో చెప్పుకొచ్చింది. ఈ ఏడాదిని బాధ, దాన్ని నయం చేసిన సంవత్సరంగా తెలుపుతూ అందమైన పోస్ట్‌ పెట్టింది.

ఈ పోస్ట్‌లో 'నేను నవ్వడం నువ్‌ చూశావ్‌. కానీ ఇక్కడికి రావడం (ఇలా మారడం) అంత సులభం కాదు. బాధ, బాధను నయం చేసుకునేందుకు ఈ ఏడాది మొత్తం గడిచింది. కానీ ఇప్పుడు నేను నిన్ను (2021) నవ్వుతూ చూస్తున్నాను. ఎందుకంటే నిన్ను కష్టపెట్టనిది ఏది నిన్నుస్ట్రాంగ్‌గా మార్చలేదు. మీ ప్రియమైన వారితో ఈ 2022 సంవత్సరాన్ని జరుపుకోండి. 2022 మనందరిపై దయ, ప్రేమతో ఉండాలి.' అని రియా పేర్కొంది. 2020లో సుశాంత్‌ సింగ్‌ ఆత్మహత్యకు రియా ప్రేరేపించిందన్న ఆరోపణలను ఎదుర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే.



