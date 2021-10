రాంగోపాల్‌వ‌ర్మ ఏం చేసిన అందులో ఎదో ఒక విషయం ఉంటుంది. క్షణాల్లో వైరల్‌ అవుతుంటుంది. ఎందుకంటే అందులో అందరికి ఆస​క్తి కలిగించే వివాదమో.. ఆలోచింపజేసే ఇన్‌ఫర్మెషనో ఉంటుంది. తాజాగా ఆయన పోస్ట్‌ చేసిన ఓ ఫన్నీ మీమ్‌ సోషల్‌ మీడియాని ఊపేస్తోంది. అందులో నిజమైన బ్యాక్‌ బెంచర్‌ ఎలా ఉంటాడో తెలిపాడు.

ఆర్జీవీ ట్విట్టర్‌లో చేసిన ఈ మీమ్‌లో ఇద్దరూ స్టూడెంట్స్‌ ఏగ్జామ్‌ రాస్తూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. అందులో ముందున్న వాడిని పరీక్షలో రాసేది చూపించమని అడుగుతుంటాడు బ్యాక్‌ బెంచర్‌. సెంటెన్స్‌ ఫుల్‌ స్టాప్‌ పెట్టాలి అని చెప్పగా.. స్పెల్లింగ్‌ అడగడం సోషల్‌ మీడియాలో నవ్వులు పూయిస్తోంది. ఈ పోస్ట్‌కి నేను స్కూల్లో ఇంత బ్యాడ్‌గా ఉన్నాను అంటూ క్యాప్షన్‌ పెట్టాడు. దీంతో ఇది నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

I was this bad in school 😳 pic.twitter.com/1GlOQbV5xr

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) October 17, 2021