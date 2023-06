టాలీవుడ్ సంచలన దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అవసరం లేదు. అందరికంటే భిన్నమైన ఆలోచనలతో ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో టట్‌లో ఉంటున్నారు. తాజాగా ఆర్జీవీ చేసిన ట్వీట్ సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరలవుతోంది. ఇంతకీ ఆయన చేసిన ట్వీట్ ఏంటో ఓ లుక్కేద్దాం.

ఇటీవల ఏపీలోని రాయలసీమలో టీడీపీ నేత నారా లోకేశ్ యువగళం పాదయాత్ర చేసిన సంగతి తెలిసిందే. కొద్ది రోజుల క్రితమే రాయలసీమలో పాదయాత్ర ముగియడంతో నేలకు నమస్కరించిన ఫోటోను లోకేశ్ తన ట్విటర్‌లో షేర్ చేశారు. దీనిపై స్పందించిన ఆర్జీవీ తనదైన శైలిలో కౌంటరిచ్చారు. ఆస్కార్ అవార్డు రావాల్సింది ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా, రాజమౌళి, కీరవాణి, రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌కు కాదు.. ఈ పురస్కారం కచ్చితంగా నారా లోకేశ్‌కు దక్కాల్సిందని సెటైరికల్‌గా ట్వీట్ చేశారు.

And the OSCAR goes to not #RRR , not to ⁦@ssrajamouli⁩ , not to ⁦@mmkeeravaani⁩ not to ⁦@AlwaysRamCharan⁩ , not to ⁦@tarak9999⁩ ..IT GOES TO ⁦@naralokesh⁩ 😘😘😘😍😍😍😍 pic.twitter.com/dctyNTEAdq

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) June 14, 2023