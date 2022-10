మెగాపవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తాజా చిత్రం క్రేజీ అప్‌డేట్ వచ్చింది. దర్శకుడు శంకర్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మూవీ షూటింగ్ షెడ్యూల్ రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానుందని సోషల్ మీడియాలో ఓ వార్త వైరలవుతోంది. రాజమండ్రిలో జరగనున్న షూటింగ్‌ కోసం రామ్‌చరణ్‌ ఇప్పటికే అక్కడికి చేరుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రం రామ్‌చరణ్‌ 15వ సినిమాగా నిలవనుంది. ఆరు రోజుల పాటు రాజమండ్రిలో షూట్‌ జరగనున్నట్లు సమాచారం.

ఈ సినిమాలో పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అయితే ఈ సినిమాలో రామ్‌ చరణ్ డ్యూయల్ రోల్ అయితే తాను చేస్తున్నాడు. ఈ మూవీలో రామ్ చరణ్ సరసన కియారా అద్వాణీ కనిపంచనుంది. శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్‌ పతాకంపై దిల్‌రాజు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి తమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు. దీపావళి కానుకగా చరణ్‌ ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేసేందుకు చిత్రబృందం ప్లాన్‌ చేస్తోంది. అయితే ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నట్లు తెలుస్తోంది.

