పార్లమెంట్‌ నూతన భవనం ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా పలువురు సినీ ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ట్వీట్స్‌ చేశారు. వీరిలో షారుఖ్‌ ఖాన్‌, రజనీకాంత్‌, అక్షయ్‌ కుమార్‌లు చేసిన ట్వీట్లకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రిప్లై ఇచ్చారు. భారత నూతన పార్లమెంటు భవనానికి సంబంధించిన ఓ వీడియోను మే 26న ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశాడు మోదీ. అందులో కేవలం నేపథ్య సంగీతం మాత్రమే ఉంది. దానికి వాయిస్‌ ఓవర్‌ చేసి పంపాలని కోరారు.

పార్లమెంట్‌ భవనం గురించి తమ అభిప్రాయాలు పంచుకోవాలన్నారు. మోదీ పిలుపు మేరకు అక్షయ్ కుమార్, షారుఖ్ ఖాన్ తమ వాయిస్-ఓవర్‌తో నూతన పార్లమెంటు భవనం వీడియోను ట్విటర్‌‌లో షేర్ చేశారు. మోదీ వీటిని రీట్వీట్ చేశారు. షారుఖ్ తన వాయిస్ ఓవర్‌లో నూతన పార్లమెంటు భవనం మన ఆశల సౌథమని, మన రాజ్యాంగాన్ని బలపరిచేవారి నివాసమని తెలిపారు. ఇక్కడ 140 కోట్ల మంది భారతీయులు ఒకే కుటుంబంగా నిలుస్తారన్నారు.

The new Parliament building is a symbol of democratic strength and progress. It blends tradition with modernity. #MyParliamentMyPride https://t.co/Z1K1nyjA1X

‘గ్రామాలు, పట్టణాలు ,మారుమూల ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వారందరికీ ఈ కొత్త పార్లమెంట్‌లో తగిన స్థానం ఉంటుంది. ఇక్కడ సత్యమేవ జయతే అనే నినాదం స్లోగన్‌ కాదు..విశ్వాసం’ అంటూ షారుఖ్‌ చెప్పుకొచ్చాడు. షారుఖ్‌ వాయిస్‌ ఓవర్‌ అందించిన ఈ వీడియోని ప్రధాని మోదీ రీట్వీట్‌ చేశాడు. ‘అద్భుతంగా వివరించారు. కొత్త పార్లమెంట్‌ భవనం ప్రజా స్వామ్య బలానికి, ప్రగతికి ప్రతీక’అని మోదీ రాసుకొచ్చాడు.

You have conveyed your thoughts very well.

Our new Parliament is truly a beacon of our democracy. It reflects the nation's rich heritage and the vibrant aspirations for the future. #MyParliamentMyPride https://t.co/oHgwsdLLli

— Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2023