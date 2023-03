బాలీవుడ్ నటి పరిణీతి చోప్రా, ఆప్ నేత రాఘవ్ చద్దా డేటింగ్‌లో ఉన్నట్లు బీ టౌన్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఎందుకంటే ఇటీవల ఓ రెస్టారెంట్‌ వద్ద కలిసి వెళ్తూ కెమెరాల కంటపడ్డారు. దీంతో ఈ జంటపై డేటింగ్ రూమర్స్ జోరందుకున్నాయి. అయితే తాజాగా మరో ఎంపీ సంజీవ్ ఆరోరా చేసిన ట్వీట్ వీరిద్దరి రిలేషన్‌షిప్‌ మరోసారి చర్చకు దారితీసింది.

సంజీవ్ ఆరోరా ట్వీట్‌లో రాస్తూ..' మీ ఇద్దరి ప్రేమకు నా హృదయపూర్వక ధన్యావాదాలు. వారి మధ్య ప్రేమ, ఆనందం ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. ఈ జంటకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు.' అంటూ వారిద్దరి ఫోటోను పోస్ట్ చేశారు. దీంతో వీరిద్దరి డేటింగ్‌పై నెటిజన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. కొందరు నెటిజన్స్ ఏకంగా ఈ జంటకు కంగ్రాట్స్ చెబుతూ పోస్టులు పెడుతున్నారు.

అయితే పరిణీతి చోప్రా, రాఘవ్ చద్దా గురించి వారి సన్నిహితులు ఒకరు క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇరు కుటుంబాలు వివాహంపై చర్చలు ప్రారంభించిన తర్వాతే ఇటీవల విందుకు వెళ్లారు. వారు ఒకరికొకరు బాగా తెలుసు.. అలాగే ఒకరినొకరు ఇష్టపడ్డారు. వీరి కుటుంబాలకు కొంతకాలంగా పరిచయం ఉంది. ఇంకా కుటుంబ సభ్యులు ఈ విషయంపై చర్చించుకుంటున్నారు. త్వరలో వేడుక జరుగనుంది. ఇద్దరూ కలిసి ఉండటం పట్ల ఇరు కుటుంబాలు సంతోషంగా ఉన్నాయి. అయితే ఇద్దరూ తమ తమ షెడ్యూల్‌లో బిజీగా ఉన్నందున ఇప్పుడే తేదీని నిర్ణయించడం కష్టమని సన్నిహితులు తెలిపారు.

I extend my heartfelt congratulations to @raghav_chadha and @ParineetiChopra. May their union be blessed with an abundance of love, joy, and companionship. My best wishes!!! pic.twitter.com/3fSWVT4evR

