కన్నడ హీరో, నిర్మాత రక్షిత్‌ నటించిన లెటెస్ట్‌ మూవీ 777 చార్లీ. ఎలాంటి అంచనాల లేకుండా విడుదలైన ఈ మూవీ దేశవ్యాప్తంగా సంచలన విజయం అందుకుంది. గల నెల జూన్‌ 10న తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో విడుదలైంది. కిరణ్‌రాజ్ కే దర్శకత్వం వహించిన ఢిఫరెండ్ ఈ సినిమాకి విమర్శకుల ప్రశంసలు సైతం అందాయి. ఇందులో తన నటనతో దేశవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాడు రక్షిత్‌.

ఈ మూవీతో రక్షిత్‌ నేషనల్‌ స్టార్‌గా గుర్తింపు పొందాడు. అంతగా ప్రేక్షకాదరణ పొందిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్‌ అవుతోంది. ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ వూట్‌(Voot) ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్‌ రైట్స్‌ను భారీ రేటుకు సొంతం చేసుకుంది. నేటి(జూలై 29) అర్థరాత్రి నుంచి ఈ మూవీ వూట్‌లో అన్ని దక్షిణాది భాషలతో పాటు హిందీలోనూ అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే ఈ సినిమా చూడాలంటే ముందుగా వూట్‌ సెలక్ట్‌ను సబ్‌స్రైబ్‌ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ధీని ధర నెలకు రూ. 99 నుంచి అందుబాటులో ఉంది.

కాగా వూట్‌ సెలక్ట్‌ అనేది వయాకామ్‌ యెక్క వీడియో ఆన్‌ డిమాండ్‌ ప్లాట్‌ఫాం. దీనిని ఐఓఎస్‌(ios), ఆన్‌డ్రాయిడ్‌ ముబైల్స్‌లో లౌడ్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు. కాగా ఈ మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్‌పై రిసెంట్‌ రక్షిత్‌ ట్వీట్‌ చేస్తూ.. ‘ఇది కేవలం సినిమాగానే కాకుండా సరికొత్త అనుభూతిని మిగుల్చుతుంది. నాకు అదే నమ్మకం ఉంది. అందుకే ఎన్నో ఓటీటీ ఆఫర్లు వచ్చినా సరే పట్టించుకోకుండా థియేటర్లలోనే ఈ సినిమాను విడుదల చేశాం. ఇప్పుడు ఓటీటీలో విడుదలై అక్కడ కూడా అందరికీ మంచి అనుభూతిని పంచుతుంది’ అని ఆశిస్తున్నా అంటూ రాసుకొచ్చాడు.

A dollop more of the deleted scenes from #777Charlie

And a pleasant news for all of you have who been waiting to watch the film on OTT, @777CharlieMovie will have its digital premiere on @VootSelect on the 29th of July 😊 pic.twitter.com/HLjTVWymgm

