Baat ki khaal, aao 🐃 behas kare’n 🤪 #thekapilsharmashow #comedy #comedyvideos #fun #laughter #weekend #masti #family #familytime don’t miss it this weekend 🥳🥳🥳🤪🤪

A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma) on Oct 1, 2020 at 9:55am PDT